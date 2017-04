Streaming Pescara Roma Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Zeman non farà sconti con il suo Pescara al suo grande amore sportivo. Per conquistare tre punti necessari a tenere il Napoli a distanza di sicurezza la Roma dovrà sudare le proverbiali sette camicie

Poche chiacchiere. Pescara Roma servirà più ai giallorossi che agli abruzzesi. Motivi di classifica, certo, ma con un Napoli che alita a solo due incollature di distacco la banda di Spalletti non può certo ritenersi al sicuro per l’accesso diretto alla prossima edizione della competizione continentale più prestigiosa d’Europa.

D’altra parte i giallorossi sembrano aver ormai abbandonato anche il sogno di rubare il trono di regina della Serie A ad una Juventus che sta cannibalizzando qualsiasi cosa gli si pari dinnanzi, si chiami esso Barcellona o Crotone. Saranno in tanti a seguire live gratis in streaming la sfida dell’Adriatico. Alcuni preferiranno invece la diretta tv, altri ancora si metteranno alla ricerca dei siti utili sui siti adatti.

Pescara Roma Campagnaro in dubbio

Zeman dovrà probabilmente fare a meno di un perno della retroguardia come Campagnaro. Il difensore argentino, infatti, è in forte dubbio in vista della sfida alla Roma a causa di noie fisiche che non gli hanno dato tregua durante tutta la settimana. Ma per il boemo c’è anche la bella notizia che riguarda Bovo che sarà abile ed arruolabile per la sfida di lunedì sera. Non ci sarà certamente Stendardo. Bahebeck e Benali sono stati recuperati e dovrebbero completare il tridente dal primo minuto con Caprari.

Pescara Roma Rudiger ed Emerson di nuovo arruolabili

Nessun particolare problema di formazione per Spalletti che potrà allestire la migliore formazione possibile a parte, ovviamente Florenzi che sta procedendo nel lento recupero dopo il tremendo infortunio che lo costringerà a tornare in campo direttamente nella prossima stagione. Rudiger e Emerson sono di nuovo arruolabili e puntano a trovare spazio in difesa nella trasferta di Pescara. El Shaarawy in campo dal primo minuto.

