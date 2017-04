Pescara Roma streaming quando e come

Pescara Roma chiuderà la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Archiviati ormai i sogni scudetti, i giallorossi dovranno fare bottino pieno in abruzzo per consolidare la seconda posizione

Pecara Roma è il posticipo del lunedì sera che chiuderà la trentatreesima giornaat del campionato di Serie A. I giallorossi avranno il vantaggio di giocare conoscendo già i risultati delle avversarie. Soprattutto di quel Napoli che, in caso di passo falso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dovrebbe quasi abbandonare del tutto i propositi di sorpasso proprio nei confronti della squadra di Spalletti ora a due lunghezze di distanza.

Ma il tecnico di Certaldo non vuole dare spazio a questi calcoli e ha chiesto ai suoi ragazzi il massimo dell’impegno per mettere subito in discesa l’andamento della sfida. Zeman, però, non ha intenzione di fare regali a nessuno, tantomeno alla squadra con cui ha conservato un legame affettivo molto stretto. Lo streaming di Pescara Roma si potrà vedere in diversi modi. Basta scegliere quando e come, in base alle proprie esigenze.

Pescara Roma tridente con Benali, Caprari e Bahebeck

Nel consueto 4-3-3 di Zeman troveranno spazio dal primo minuto Fiorillo tra i pali che guiderà una retroguardia composta da Zampano, Bovo, Coda che prenderà il posto di Campagnaro che non ha superato i problemi fisici, e Biraghi. A centrocampo Bruno sembra favorito su Muntari, con Coulibaly e Memushaj a completare il reparto. Il tridente d’attacco sarà composto da Benali e Caprari ai lati di Bahebeck.

Pescara Roma Dzeko al centro dell’attacco

Spalletti potrebbe partire inizialmente più accorto. Allora 3-4-2-1, con Szczesny e il trio Manolas - Fazio - Rudiger davanti a lui. Sulle due fasce Bruno Peres a destra e Mario Rui a sinistra, mentre i due mediani sono De Rossi e Paredes. Dzeko al centro dell’attacco verrà spalleggiato da Nainggolan e Salah, favoriti per giocare alle spalle del gigante bosniaco.

Quando e come vedere Pescara Roma in streaming

Pescara Roma sarà un tuffo nel passato per diversi protagonisti della sfida odierna. Zeman, ovviamente, su tutti. Ma la priorità dei tifosi giallorossi soprattutto sarà quella di ricercare i siti giusti e decidere quando e come vedere Pescara Roma in streaming. Una delle modalità più gettonate in Italia è quella di usufruire dei siti delle emittenti satellitari che operano oltre confine.

Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Cina China Central Television, Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Colombia Radio Cadena Nacional, sono solo alcuni di quelli che potrebbero mandare le immagini della sfida in terra d’Abruzzo. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano oltre alla possibilità di vedere in streaming l’evento gratuitamente e in esclusiva a quelli che hanno sottoscritto un contratto con le pay per view.

Da valutare poi la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto streaming per quattordici giorni, ma anche la possibilità di acquistare un solo evento senza l’obbligo di doversi abbonare. Infine c’è l’alternativa dei siti dei bookmaker. In questo caso sarà necessario prima iscriversi alla piattaforma individuata, aprire una linea di credito online per chi ne fosse sprovvisto e dimostrare di scommettere con una certa frequenza. Ben sapendo che queste operazioni potrebbero non bastare a garantirsi la visione dell’evento.