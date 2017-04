Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Elezioni Francia, Congresso, DEF approvato

Prossime importanti attese da ultime notizie su Elezioni in Francia, Congresso e approvazione del nuovo Def e rilancio di novità per le pensioni

Sono diversi gli appuntamenti del breve termine che potrebbero rappresentare delle svolte per l’andamento di discussioni importanti nel nostro Paese. All’indomani delle ultime notizie sul primo voto delle elezioni in Francia, che ha decretato un prossimo testa a testa tra Macron e Le Pen, sarà interessante vedere chi vincerà tra i due e gli effetti della vittoria di uno o dell’altra sull’andamento politico interno ma anche comunitario. Non solo elezioni in Francia, ma anche altri appuntamenti si prospettano importanti. Attenzione concentrata, dunque, su:

elezioni in Francia; esito del Congresso della maggioranza; approvazione del Def.

Elezioni in Francia e ripercussioni sul nostro Paese

I francesi hanno scelto e come riportano le ultime notizie hanno deciso i candidati che si sfideranno al ballottaggio del prossimo 7 aprile che sono Emmanuel Macron, leader centrista, e Marine Le Pen, leader del Front National. L’esito della corsa all’Eliseo potrebbe rivelarsi davvero importante per lo sviluppo di un futuro comune. Tra i due candidati, stando alle ultime notizie, si prospetta un vero e proprio testa a testa ma la certezza è che chiunque vincerà aprirà le porte di una grande svolta. E’ possibile, stando alle ultime ultimissime notizie, che possa avviarsi alla vittoria Macron, grazie al sostegno ricevuto dagli sfidanti perdenti, tanto che si dice che prenderà il 60% dei voti. E se il vincitore fosse davvero lui, secondo le ultime notizie, gli impegni annunciati saranno su:

strategie comunitarie meno austere e che si ripercuoteranno anche sull’Italia; novità per le pensioni senza differenziazioni e privilegi e con età pensionabile che rimarrà ferma a 62 anni; revisione spesa pubblica e investimenti in misure di sostegno e aiuti per chi ne ha più necessità.

La vittoria di Macron, rendendo più ‘ moride’ le politiche comunitari e concedendo più margini di budget potrebbe permettere, di conseguenze, al nostro Paese di mettere a punto un iter economico differente, con possibili ulteriori spazi per rilanciare nuove iniziative con più soldi e queste nuove iniziative potrebbero comprendere anche le novità per le pensioni. Senza considerare che potrebbe esserci una nuova importante spinta ad elezioni politiche subito e in tal caso, come sappiamo ormai, si prospetterebbe un’occasione ideale per il rilancio delle importanti novità per le pensioni tanto attese, come quota 100 o quota 41 per tutti.

Molto più drastiche le posizioni della candidata Le Pen che, come confermano le ultime notizie, particolarmente attenta e interessata alla questione immigrazione, per cui ha promesso una chiusura di Schengen in caso di vittoria all'Eliseo e l’abolizione dello ius soli, per le pensioni avrebbe annunciato un ulteriore abbassamento dell’età pensionabile a 60 anni e 40 anni di contributi, insieme all’abolizione dell’attuale norma per l’occupazione, novità per pensioni e occupazione che potrebbero avere importanti effetti anche da noi, con un nuova attenzione da rivolgere a quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che rivedrebbero l’attuale sistema troppo rigido.



Attese da Congresso e approvazione nuovo DEF e conseguenze per novità per le pensioni

Per quanto riguarda l’appuntamento con il Congresso della maggioranza, in vista del voto di domenica e delle ultime notizie generali, sembra prospettarsi ancor più decisiva la vittoria dell’ex premier per andare ad elezioni subito e abbiamo più volte spiegato quanto anticipare le urne possa diventare fondamentale per un concreto rilancio di novità per le pensioni importanti, che verrebbero rilanciate certamente da ogni schieramento politico. Del resto, come sappiamo, già in ogni programma di tutti gli schieramenti sono state inserite novità per le pensioni.

Particolare attesa anche per la prima bozza del nuovo Def, mercoledì in Aula, che, come riportano le ultime notizie, sembra sia solo una bozza di facciata, sia da un punto di vista di misure, sia da un punto di vista di numeri, considerando i cambiamenti, anche sostanziali, che si stanno susseguendo tra discussioni e dibattiti su misure che dividono e che arriveranno ancora, considerando i mesi ancora disponibili fino alla stesura definitiva. Con la speranza che possano essere inserite quelle ulteriori novità importanti che fino a qualche settimana fa si diceva sarebbero potute rientrare nelle successive stesure del Def. Molto dipenderà chiaramente dalla disponibilità di budget e dalla reale volontà politica.