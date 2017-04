Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Boldrini, Thyssen, Lagarde

Sono diversi gli esponenti politici italiani, comunitari e di diversi organismi internazionale che negli ultimi mesi hanno partecipato all’intenso dibattito previdenziale che, nel nostro Paese, mira all’introduzione di novità per le pensioni importanti, come quota 100 e quota 41 per tutti, e revisione totale dell’attuale sistema, per rilanciare l’occupazione giovanile ma non solo. I vantaggi, come abbiamo più volte sottolineato, dell’introduzione di importanti novità per le pensioni sarebbero diversi, da rilancio dell’occupazione a consequenziale nuova spinta di produttività e consumi volti all’avvio di un nuovo ciclo economico positivo e costante.

Le ultime affermazioni di Laura Boldrini e impatto su novità per le pensioni

La presidente della Camera, Laura Boldrini, già qualche tempo fa aveva parlato di possibile introduzione di un assegno universale comunitario, avviando confronti con diversi esponenti dei vari schieramenti politici e si era dimostrata piuttosto disponibile all’introduzione di le novità per le pensioni, spiegando che era giusto concedere a chi lo volesse la possibilità di anticipare l’età pensionabile, seguendo le politiche già attuate da diversi altri Paesi comunitari, come la Francia o la Germania, che hanno già anticipato l’età di uscita dalla propria occupazione, portandola a 62 anni o a 64 con penalità per chi decidesse di lasciare anzitempo la propria occupazione. Stando alle ultime notizie, questa sua idea di pensioni e di assistenza sembra ufficialmente ritornare dopo le sue ultime affermazioni che si concentrano proprio sulla necessità di una revisione sociale, con l’obiettivo di riportare uguaglianza tra tutti, tra attuazione di novità per le pensioni e introduzioni dell’assegno universale.

Del resto, la stessa Comunità ha più volte invitato l’Italia a introdurre finalmente quell’assegno universale già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari e, stando alle ultime notizie, non sono da escludere ulteriori raccomandazioni da parte della stesa Comunità per l’introduzione di novità per le pensioni importanti che, come spiegato diverse volte, avrebbero il grande vantaggio di un rilancio dell’occupazione, che al momento secondo le ultime notizie sembra rappresentare un problema di tutta la Comunità.

In merito all’assegno universale, poi, ricordiamo che sono ben quattro le proposte avanzate finora, a partire da quella dell'attuale maggioranza, di assegno universale legato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione; passando da quella del centro destra, che prevede l’erogazione dell’assegno universale fino ad una certa età come previsto dall’attuale maggioranza e appena spiegato, e da una certa età in poi definito come una sorta di accompagnamento alla pensione finale; e da quella dei pentastellati di assegno universale per tutti coloro che in tarda età si ritrovano senza occupazione e senza pensione; per arrivare all’assegno universale proposto del Comitato ristretto per le novità per le pensioni, di erogazione di un trattamento pensionistico mensile dignitoso per tutti coloro che arrivati ad una certa età non riescono a raggiungere un importo sostanziale per vivere.

Le ultime affermazioni della Thyssen e conseguenze per novità per le pensioni

Anche Marianne Thyssen, commissaria all’Occupazione e agli Affari sociali, è tra coloro decisamente pronte a rivedere sistema pensionistico e assistenziale per garantire un rinnovamento di sistemi sociali che, stando a quanto riportano le ultime notizie, al momento sembrerebbero davvero superati. E’ necessario approvare novità sia per l’assistenza che per le pensioni per un adeguamento ai cambiamenti mondiali, dall’invecchiamento della popolazione, alla globalizzazione, alle diverse tipologie di occupazioni che si svolgono e nascenti che, chiaramente, tendono sempre più a differenziare il tessuto sociale.

E le ultime notizie riportano le sue proposte di cambiamenti che potrebbero essere importanti, da nuove misure di riconciliazione di vita occupazionale e vita privata, soprattutto per agevolare il mondo femminile, a novità per gli orari di lavoro, a misure di sostegno sociale per tutti, modulati in base ai contratti, considerando che ne esistono alcuni che non prevedono versamenti di contributi previdenziali, a nuove definizioni di diritti e doveri dei lavoratori. Un adeguamento generale come spiegato dalla Thyssen dovrebbe avere impatto positivo sulle novità per le pensioni nel nostro Paese visto che Oltralpe si va in pensione a 62 anni, molto meno dunque che in Italia, e in Germania a 64 anni ma con penalità sono previste anche possibilità di uscita prima a partire da 55-57 anni.

Le ultime posizioni della Lagarde e impatto su novità per le pensioni

Dalla parte di novità per le pensioni anche Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Mondiale che, recentemente ha anche parlato di assegno universale. Per la Lagarde si tratta di nuovi interventi che si stanno rendendo sempre più necessari a causa dei diversi cambiamenti che la globalizzazione sta portando. Sviluppo di tecnologie e robotica, infatti, stanno svilendo il lavoro umano, i sistemi pensionistici che hanno allungato le età pensionabili portano i lavoratori sempre più anziani a rimanere occupati a scapito dei più giovani, che sono anche i grandi conoscitori delle nuove tecnologie, bloccando, di conseguenza, anche la produttività. Proprio in virtù delle ultime notizie sui grandi cambiamenti mondiali, la Lagarde, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe rivisto le sue idee sulle novità per le pensioni, a livello globale, auspicandone una revisione che in Italia, per adeguamento ai cambiamenti già attuati in altri Paesi, dovrebbe avere impatto decisamente positivo per le novità per le pensioni importanti che si attendono.