Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Congresso fondamentale per chi è all'opposizione

Appuntamento a breve con la fine del Congresso della maggioranza a importanza per rilancio di ulteriori novità per le pensioni

L’appuntamento con il Congresso della maggioranza si preannuncia decisamente fondamentale sia per la stessa maggioranza, chiaramente, che eleggerà un nuovo segretario che potrebbe portare ad elezioni subito, sia per chi è all'opposizione perché dalla vittoria di uno piuttosto che dell’altro candidato si potrebbe capire come si andrà avanti sulle novità per le pensioni e relative posizioni non solo su questione previdenziale ma anche sulle elezioni.

Le posizioni dei tre candidati e impatto su novità per le pensioni

Ciò che è certo è con tutti e tre i candidati in corsa per la segreteria, ex premier, ministro della Giustizia e governatore della Puglia, si avrebbe un importante rilancio di quelle novità per le pensioni importanti finora tanto attese, come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; novità per le pensioni con introduzione dell’assegno universale.

Tutti e tre infatti, stando a quanto riportano le ultime notizie, sono ben consapevoli del fatto che per una concreta ripresa occupazionale bisognerebbe partire da un ammorbidimento dei requisiti pensionistici attualmente richiesti. Lo stesso ex premier avrebbe parlato con i suoi tecnici dell’avvio di una nuova analisi di fattibilità della novità per le pensioni di quota 100. Non solo: consapevolezza ben salda anche per quanto riguarda la necessità di introduzione di misure di sostegno per chi si ritrova più in difficoltà.

Non dimentichiamo che il governatore della Puglia, già lo scorso anno, ha introdotto nella sua regione l’assegno universale e le ultime notizie confermano la disponibilità dell’ex premier all’introduzione di un assegno universale collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione per l’inserimento nel mondo occupazionale. Novità per le pensioni e ulteriori misure necessarie per le generazioni del futuro sono state rilanciate recentemente, come confermano le ultime notizie, dal ministro della Giustizia, da sempre particolarmente attenzione ai reali bisogni dei cittadini.



Importanza del Congresso per l’opposizione, elezioni subito e rilancio di novità per le pensioni

La fine del Congresso della maggioranza potrebbe rivelarsi importante per l’opposizione anche perché indicherà se eventualmente si andrà davvero al voto prima o alla naturale scadenza dell’attuale legislatura. Stando alle ultime notizie, la vittoria dell’ex premier potrebbe aprire lo scenario più verosimile di elezioni anticipate che, come abbiamo spiegato già diverse volte, significherebbe avere l’opportunità concreta di un rilancio delle importanti novità per le pensioni su cui punterebbero tutti gli schieramenti politici, opposizione compresa che, come riportano le ultime notizie, in questo ultimo periodo sarebbe tornata a puntare proprio sulle novità per le pensioni in maniera sempre più forte, da revisione dell’attuale sistema ed aumento delle pensioni inferiori. Non resta, dunque, che attendere qualche giorno per capire come sarà definita la strada verso un futuro che al momento appare decisamente incerto.