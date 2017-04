Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 una unica strategia comunitaria per rilancio pensioni

Sembra si vada verso la definizione di un’unica strategia comunitaria che, come riportano le ultime notizie, e forse inaspettatamente, mirerebbe ad un rilancio delle novità per le pensioni insieme a misure si sostegno sociale per tutti. Interventi che, stando alle ultime notizie, dovrebbero essere di carattere generale e globale. Oltre, infatti, ad invitare la nostra stessa Italia, più volte, ad introdurre l’assegno universale già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, non è da escludere che a breve possano arrivare anche nuove raccomandazioni, sempre da parte della Comunità, proprio inerenti le novità per le pensioni.

Nuova strategia comunitaria per il rilancio di novità per le pensioni

Si tratta di ultime notizie che sarebbero strettamente collegate alla necessità di un rilancio generalizzato dell’occupazione che, come confermano le ultime e ultimissime notizie, sarebbe un problema comune a tutta la Comunità. Probabilmente, e potremmo dire anche finalmente, la Comunità si è resa conto che per sbloccare la situazione occupazionale servirebbe ripartire dalla revisione delle pensioni. E questa rappresenta certamente un’ottima notizia per la nostra Italia che da anni ormai cerca di convincere la Comunità dei grandi vantaggi che importanti novità per le pensioni come novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, ma anche di revisione delle probabilità di vita, potrebbero portare. Vantaggi come:

rilancio dell’occupazione giovanile, grazie all’avvio del turn over che permetterebbe un ricambio generazionale a lavoro tra lavoratori più anziani e più giovani nuovi impiegati; rilancio della produttività, spinta proprio dai nuovi giovani esperti conoscitori delle nuove tecnologie; rilancio dei consumi.

La nuova posizione della Comunità dimostra, dunque, sforzi e impegno importante in tal senso, molto più di quello che si possa pensare, considerando che spesso è stato ripetuto come proprio la Comunità fosse contraria all’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese. Ora la situazione sembra essere cambiata e soprattutto alla luce delle ultime notizie su una globalizzazione che sta portando gli interi sistemi sociali a mutare. La nuova posizione della Comunità in tal senso è stata spinta anche dalle nuove posizioni di organismi internazionali, come lo stesso Fondo Monetario Internazionale.

Comunità e novità per le pensioni: la posizione degli organismi internazionali



Se, da una parte, dunque, il Gruppo comunitario Occupazione e Affari sociali si dice pronto a rivedere l’attuale sistema pensionistico e di assistenza per rinnovare l’intero tessuto sociale comunitario, il che significa adeguare il nostro sistema attuale a quello degli altri Paesi come Francia e Germania, dove l’età pensionabile è stata già abbassata, rispettivamente, a 62 e 64 anni, anche il Fondo Monetario Mondiale, stando a quanto riportano le ultime notizie, avrebbe cambiato le sue strategie di lavoro, rilanciando ora novità per le pensioni ma anche introduzione dell’assegno universale, novità che, secondo la direttrice stessa del Fondo, stanno diventando sempre più importanti per i cambiamenti che si stanno verificando a livello tecnologico.

L’uso sempre più intenso di tecnologie e robotica sta, infatti, svilendo il lavoro umano e bloccando l’occupazione, già ‘tappata’ da regole pensionistiche troppo rigide che non permettono ai più giovani, maggiori esperti delle attuali tecnologie, di entrare nel mondo occupazionale. Proprio per favorire un ricambio generazionale a lavoro e sbloccare una condizione occupazionale al momento decisamente in stallo si rendono necessarie quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti che cambierebbero l’attuale sistema, rendendolo più morbido’ e adeguandolo a quello degli latri Paesi comunitari, dove sono già in vigore, come detto, norme più flessibili.