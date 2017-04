Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 tre impulsi da declassamento rating Fitch

Nuovo giudizio di declassamento per l’Italia, ultime notizie su conseguente e ripercussioni per le importanti novità per le pensioni

L'agenzia di rating internazionale Fitch ha declassato l’Italia, portandola da BBB+ a BBB con un outlook, a causa dei rischi politici aumentati e di una maggiore possibilità di esecutivo instabile. Secondo Fitch, il nostro Paese mostra una crescita economica debole che si rifletterebbe nel fallimento di riduzione del debito pubblico, che continua ad essere molto alto, come del resto confermano le ultime notizie. Si tratta di una situazione resa ancor più incerta dall’instabilità politica che, secondo Fitch, aumenta i rischi, insieme alla debolezza del settore bancario. Stando a quanto riportato da Fitch, l’Italia non ha raggiunto i risultati annunciati sul rapporto debito/Pil, che è aumentato del 9,5% nel 2016 al 132,6% e potrebbe, anzi, ancora aumentare lo stesso debito pubblico, non prospettando nulla di buono.

I tre impulsi da declassamento rating Fitch

Qual è il significato del declassamento arrivato dall’agenzia di rating Fitch e gli impulsi che potrebbero derivare da questo giudizio? Stando alle ultime notizie, il declassamento del rating comunicato da Fitche potrebbe rappresentare un triplice impulso per:

nuova spinta ad elezioni subito; nuove iniziative per sbloccare la crescita economica; rilancio di una revisione della spesa importante e concreta.

Nonostante le ultime notizie sul declassamento da parte di Fitch, i nostri esponenti politici tra responsabile del Dicastero delle Finanze e suoi colleghi, minimizzano stando alle ultime notizie, parlando di una decisione che non rappresenta un problema vero e proprio, tuttavia l’incertezza e l’instabilità dell’esecutivo potrebbero voler rappresentare l’esigenza di una stabilità che, e questo potrebbe essere visto come il primo impulso del declassamento, si potrebbe raggiungere solo attraverso urne anticipate per la fine prima dell’attuale legislatura.

Accanto alla fine anticipata dell’attuale legislatura, un ulteriore impulso da Fitch potrebbe essere rappresentato dalla necessità di provvedimenti importanti e iniziative urgenti per sbloccare lo stato di stagnazione che non potrebbero non comprendere quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri che più volte abbiamo ripetuto essere fondamentali per un rilancio economico generale che deve passare da nuova spinta a occupazione, produttività e consumi.

D’altro canto però occorrerebbe puntare l’attenzione anche sul costo del debito italiano che aumenta e che, stando alle ultime notizie, continuerà ad aumentare facendo, di conseguenza, salire anche lo spread tra btp e bund con possibili ripercussioni sul debito stesso. E per evitare che si inneschi questo meccanismo, la soluzione, altro impulso che deriverebbe dal declassamento, potrebbe essere quello di una concreta e importante ripresa della revisione della spesa pubblica.

Ulteriori novità per le pensioni spinte dal declassamento dell'Italia

Attraverso tagli e riduzione degli sprechi, sarebbe, infatti, possibile non solo ristabilire equità ma anche recuperare il budget necessario per l’attuazione di importanti provvedimenti volti al rilancio dello sviluppo economico del nostro Paese, profonde novità per le pensioni comprese. Sappiamo, infatti, che le principali novità per le pensioni cheda tempo ormai vengono richieste sono:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.

Ma sappiamo anche che si tratta di novità per le pensioni profonde da sempre rimandate a causa degli elevati costi che implicherebbero anche se, come dimostrato più volte, i soldi si trovano sempre per altri proveddimenti definiti, il che significa che forse, come del resto ammesso da diversi tecnici dell'Economia, le novità per le pensioni non hanno mai rappresentato finora una priorità per l'esecutivo. Ma adesso la situazione sembra essere decisamente diversa e pare sia arrivato il momento di iniziare a considerare seriamente le stesse novità per le pensioni come una vera e propria priorità per un concreto rilancio economico in generale.