Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 prossimo mese decisivo per rilancio pensioni

Il prossimo mese potrebbe rivelarsi decisamente importante nel cammino di un concreto rilancio delle novità per le pensioni tanto importanti e che in tanti da troppo attendono. La speranza, come riportano le ultime notizie, è che ulteriori novità per le pensioni possano essere inserite effettivamente, come si diceva qualche settimana fa, nel nuovo iter economico, mettendo da parte quel piano di taglio del costo dell’occupazione pensato per rilanciare la stessa occupazione, ma che rischia di rivelarsi fallimentare, esattamente come la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, che non ha sortito i risultati sperati e stimati. Sono comunque diversi gli appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisivi:

voto per la nuova segreteria e possibili elezioni subito; definizione di un nuovo sistema di voto ufficiale; elezioni del presidente transalpino e possibili ripercussioni che si potrebbero avere in Italia; avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni; avvio delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 anche se si attendono ancora due atti finali ufficiali; via libera ufficiale al nuovo Dl Liberalizzazioni.

Nuova segreteria della maggioranza e possibili conseguenze che potrebbero avere su novità per le pensioni

Dopo l’esito del voto per la nuova segreteria e l’attuale maggioranza si potrà decidere cosa fare per nuove elezioni subito, appuntamento che, come riportano le ultime notizie, in diversi vorrebbero anticipare e si tratta di una prospettiva che sembra diventare sempre più realistica con il passare del tempo tanto che si avverte tensione e nervosismo da parte del premier attuale, che rimane in silenzio e vorrebbe arrivare alla fine della legislatura per permettere al nostro Paese di continuare a lavorare sulla scorta di una stabilità politica che seppur debole consente comunque di lavorare per la chiusura di alcune questioni particolarmente importanti; e del responsabile del Dicastero delle Finanze e dei suoi collaboratori che, stando alle ultime notizie, fanno passi avanti e dietrofront su diverse misure.

In base all’esito del voto per la nuova segreteria della maggioranza si capirà se e come sarà definito un nuovo sistema di voto per elezioni, particolarmente importante per garantire governabilità e sostenibilità politica di una maggioranza sicura, per evitare la costituzione di alleanze trasversali. Le ultime notizie parlano, soprattutto, di una nuova grande alleanza possibile tra centrodestra e centrosinistra prospettata per combattere il ‘populismo’ dei pentastellati, definendo i singoli punti su cui lavorare come:

tagli e revisioni di bonus e agevolazioni fiscali; cambiamenti peggiorativi, anche in riferimento ad alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, di invalidità; novità per le pensioni; misure di sostegno sociale per chi si ritrova più in difficoltà; assegno universale, strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione per un inserimento nel mondo lavorativo.

Ulteriori importanti appuntamenti del prossimo mese per novità per le pensioni

Il prossimo mese si conoscerà ufficialmente anche il nuovo del nuovo presidente transalpino il che rappresenterà un evento importante non solo per le conseguenze che si potrebbero avere nella nostra Italia in particolare, ma anche per nuovi attesi risvolti anche a livello comunitario che, nella migliore delle ipotesi, potrebbero aprire ad ‘ammorbidimenti’ delle attuali austere politiche comunitarie che potrebbero portare alla definizione delle ideali condizioni per l’attuazione di importanti novità per le pensioni nel nostro Paese. Nel frattempo, sempre il prossimo mese, si continuerà ad andare avanti, a meno che non ci sarà davvero una fine anticipata per l’attuale legislazione, con l’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni per vedere se davvero qualche novità in tal senso potrà essere inserita nel nuovo iter economico.

Sarà, tuttavia, importante definire iniziative in maniera precisa e convergenza di misure e intenti. Nell’attesa dell’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, il prossimo mese dovrebbero prendere il via ufficiale, stando alle ultime notizie, le ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata anche se si attendono ancora due atti finali ufficiali.

Da non dimenticare, inoltre, per il prossimo mese, l’appuntamento con il nuovo Ddl Liberalizzazioni che, secondo le ultime notizie, potrebbe rappresentare l’unico provvedimento con reali novità per le pensioni. Il nuovo Ddl, infatti, prevede una misura collegata ai fondi pensione, dando la possibilità di andare in pensione prima a tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come giornalisti, avvocati, medici, commercialisti, avvocati, nel caso di disoccupazione da lungo tempo, riscattando quanto versato fino al momento della richiesta di pensione.