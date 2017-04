Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Fiano, Sisto, Toninelli

Le ultime posizioni di Fiano, Sisto e Toninelli su ultime notizie sul nuovo sistema di voto e conseguenze per novità per le pensioni

Attuale maggioranza e pentastellati sempre più vicini almeno a parole nella definizione di un nuovo sistema di voto che sia in grado di garantire una maggioranza sicura e scongiurare il rischio di ingovernabilità nel caso di elezioni subito? In vista, infatti, del voto per le primarie del centrosinistra, si prospetta, stando alle ultime notizie, la possibilità di urne anticipate nel caso in cui a vincere fosse l’ex premier e se ciò accadesse è possibile che gli italiani potranno essere chiamati al voto il prossimo mese di ottobre. E si sa quanto elezioni subito potrebbero rappresentare una ghiotta occasione di rilancio di profonde novità per le pensioni.

Stando alle ultime notizie, l’ex premier sarebbe pronto a dire sì al nuovo sistema di voto che vorrebbero i pentastellati, togliendo i capilista bloccati e mettendo le preferenze, con possibilità di validità dello stesso sistema di voto sia per Montecitorio che per Palazzo Madama. Ma lo stesso ex premier sarebbe d’accordo anche con un’eventuale nuova proposta da parte del centrodestra. Insomma potrebbe andare bene tutto se però fosse fatto con criterio e consapevolezza. Sono tuttavia ancora diverse e contrastanti le ultime notizie sulle posizioni dei diversi esponenti politici sul nuovo sistema di voto da definire.

Le ultime posizioni di Fiano e impatto su novità per le pensioni

Per il capogruppo dell’attuale maggioranza in prima commissione, Emanuele Fiano, per la definizione di un nuovo e concreto sistema di voto dovrebbero essere innanzitutto definiti tre elementi indispensabili che, secondo le ultime notizie, sarebbero collegi, soglie di sbarramento con una armonizzazione tra il 3% per Montecitorio e l’8% per Palazzo Madama, e premio alla lista. Fiano ha, inoltre, affermato che è importante che non ci siano i capilista bloccati. Attraverso la definizione di un sistema di voto che tenga conto delle diverse posizioni e richieste si potrebbe arrivare davvero ad elezioni subito in grado di dar vita ad un nuovo esecutivo con nuovi obiettivi da raggiungere, mai prescindendo da quel necessario rilancio della crescita economica italiana che, come abbiamo più volte spiegato, potrebbe passare anche da un rilancio delle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti che darebbero nuova spinta all’occupazione giovanile.

Le ultime affermazioni di Sisto e conseguenze per novità per le pensioni

Per Paolo Sisto del centrodestra, la proposta di Fiano di un sistema organizzato per collegi uninominali a base proporzionale, con premio di maggioranza alla lista, potrebbe rappresentare l’ipotesi su cui lavorare nelle prossime settimane, affermazioni che lascerebbero intendere una sorta di disponibilità alla convergenza da parte dello stesso Sisto, anch’egli tra coloro che mirano alla definizione di un sistema di voto omogeneo in grado di garantire una maggioranza sicura. Secondo Sisto, però, l’attuale maggioranza dovrebbe mettere a punto un sistema di voto prima delle primarie della prossima settimana ormai.

Le ultime posizioni di Toninelli e conseguenze per novità per le pensioni

Da parte sua, Danilo Toninelli, esponente dei pentastellati che si occupa di provvedimenti istituzionali, nonostante abbia aperto al premio alla lista, non sarebbe particolarmente favorevole alle novità sul sistema di voto avanzate dall’attuale maggioranza, continuando a definire ‘ridicoli’ tutti coloro che stanno facendo proposte che, si sa, non riusciranno ad avere la convergenza di tutti. Serve, però, un sistema di voto che sia omogeneo per andare a nuove elezioni politiche ma il dibattito, secondo le ultime notizie, ad ora, sarebbe ancora decisamente aperto. Ma la speranza è che si riesca ad arrivare in tempi brevi alla decisione di un sistema di voto appoggiato per tutti per elezioni subito e conseguente atteso rilancio di importanti novità per le pensioni sempre più necessarie.