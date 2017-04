Instagram non funziona, bloccato oggi lunedì 24 Aprile 2017. Soluzioni, cosa succede aggiornamenti tempo reale

Instragram non funziona oggi lunedý 24 Aprile. I server non sono raggiungibili e i feed non si aggiornano. Come farlo funzionare di nuovo, al momento non ci sono sooluzioni.

instagram non funziona, non va oggi

AGGIORNAMENTO (ore 20:05): Sembrava ad alcuni essere ripartito, ma ora il problema dopo qualche minuto sembra essere ritornato. Diciamo che si aterna a momenti di funzionamento e ad altri no. Rimane finora valido tutto quello scritto sotto

Oggi lunedì, o meglio nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 24 Aprile, non funziona Instagram, il popolare social network, in Italia e in tutto il mondo. Numerosi i messaggi degli utenti che hanno tutti lo steso problema dalle ore 19 circa italiane ovvero il feed che non si riesce ad aggiornare e tutto il sistema che appare bloccato.

Si apre alla schermata iniziale ad alcuni, ma poi non funziona nulla. Al momento Instagram non ha comnunictao nulla di ufficiale e non si conoscono, dunque, nè i problemi, nè le tempistiche per le possibili soluzioni.

E soluzioni manuali, per farlo funzionare, al momento non le abbiamo trovate. Anche perchè da quanto risulta a dei primi controlli proprio i server non sono raggiungibili. E in Rete su Twitter e Facebook, gli altri social network, si stanno scatenendo i messaggi e le segnalazioni anche perchè è da ricordare che Instagram soprattutto tra i giovani e non solo sta crescendo sempre di più in maniera davvero esponenziale.

Tra gli errori che compaiono, vi è l'indicazione di aggionare il feed (ma senza successo, poi se si fa), errore di rete sconosciuto e poi impossibile aggiornare il feed.

Non funziona e non è raggiungibile nemmeno l'help center e non si risolve distinstallando e installando nuovamente l'applicazione., Occorre in queso momento solo aspettare. Non può essere una manutenzione ai server in quanto sarebbe stata annunciata, ma dire che è un attacco hacker è abbastanza prematura. I tempi di ripristino e di ritorno al funzionamento non si possono conoscere con certezza anche perchè, come detto, manca il comunicato ufficiale.

Vi forniremo ulterior novità e aggiornamenti in tempo reale appena ci saranno