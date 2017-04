Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 professionalità mancante da tutti o quasi esponenti

La mancanza di professionalitÓ da parte di quasi tutti gli esponenti politici e conseguenze per novitÓ per le pensioni e non solo

Mentre si continua a discutere di misure necessarie per dare nuova spinta reale alla ripresa dell’economia italiana, mentre si cerca di definire al meglio il nuovo iter economico e si attendono le risposte dalla Comunità sulla cosiddetta manovrina che l’Italia, è polemica sulla professionalità mancante in quasi tutti gli esponenti politici che, però, percepiscono lauti stipendi per un lavoro, in realtà, non svolto. La polemica, però, stando a quanto riportano le ultime notizie, non è incentrata sui soldi che i politici percepiscono, quanto sul fatto che non assolvono come dovrebbero ai loro compiti mancando, nella maggior parte dei casi, della professionalità necessaria proprio per svolgere i loro impieghi in maniera soddisfacente.

Professionalità mancante da quasi tutti gli esponenti politici

Il vero problema che emerge dalle ultime notizie non è quanto un esponente percepisce in termini di soldi, perché se risultasse valido e bravo potrebbe percepire anche più di 15mila euro al mese, ma la mancanza di professionalità, come ha chiaramente spiegato il giornalista Ernesto Galli Della Loggia in un suo articolo. Secondo Della Loggia, infatti, in merito privilegi spettanti agli esponenti della politica, ciò che li rende del tutto negativi non è quanto viene dato ad ogni esponente, ma il fatto che si tratti di privilegi che non sembrano essere giustificati da alcuna funzione reale né merito da parte di chi ne gode. Si tratta dunque di privilegi che secondo il giornalista sono attribuiti a prescindere, solo perché si tratta di esponenti politici, e non perché effettivamente svolgano un ruolo importante nella definizione del miglioramento della vita dei cittadini, perché, sempre secondo Della Loggia, molti esponenti politici sono ormai diventati solo ‘pure comparse’, senza alcun ruolo vero e importante.

La soluzione, secondo Della Loggia, potrebbe essere quella di commisurare gli eventuali privilegi in base alla funzione e agli impegni di ognuno. E il fatto che gli esponenti, quasi tutti secondo quanto si dice, manchino della necessaria professionalità è dimostrato da diversi eventi che chiaramente riportano fallimenti ed errori della politica, a partire da un continuo rimandare quelle importanti novità per le pensioni, come la quota 100 o la quota 41 per tutti, per continuare ad investire miliardi di euro sempre in altri interventi considerati prioritari ma sempre meno vantaggiosi e convenienti rispetto alle stesse novità per le pensioni.

Errori e fallimenti degli esponenti e impatto su novità per le pensioni

Tra gli errori e i fallimenti attuati da una politica poco professionale ricordiamo:

novità per le pensioni con la staffetta generazionale che non portato alcun beneficio, considerando che è stata richiesta solo da 200 persone, mentre gli esponenti ne avevano contati molti di più, ma che nelle imprese private che la attuano, al contrario, funziona molto bene; novità per le pensioni lasciate in sospeso, ancora attese, su sistemi paritari tre maschi e femminine senza i quali si rischia di andare incontro a nuove multe da parte della Comunità: incapacità di impiegare i budget disponibili di volta in volta per introduzione dell’assegno universale, che anche la stessa Comunità ci ha invitato a introdurre in Italia, per misure di assistenza o novità per le pensioni di quota 100, considerata la migliore soluzione pensionistica per tutti; fallimento della nuova norma per rilanciare l’occupazione, che non ha prodotto i risultati sperati ed è stata criticata sia dell'Agenzia dei conti comunitaria sia da altri organismi; incapacità di attuare una reale e profonda revisione sprechi e, ricordiamo, quando è stato fatto, è stato tutto bloccato dall’Alta corte blocco di ben due atti Madia per gli statali rimandati all’Alta Corte perchè non validi e da cambiare; blocco i ben 700 leggi, a causa di lavori che proseguono a rilento o a intermittenza.

E, in quest’ultimo caso, si tratta di 700 leggi circa alcune delle quali molto importanti per l’Italia come il Dl Sviluppo, che è stato fermo per quasi due anni; le novità per la giustizia penale; le novità relative alla stepchild adoption, le adozioni gay; misure contro l’assenteisimo nella pubblica amministrazione. Sono questioni che dimostrano come spesso le discussioni si concludono con un sonoro nulla di fatto, mentre dovrebbero essere definite soluzioni, e anche nell’immediato, considerando la portata delle varie questioni. E in queste vi rientrano anche le profonde novità per le pensioni, di cui si discute da oltre due anni, ancora rimandate, ancora non considerate prioritarie nonostante sia stato più volte dimostrato quanto queste stesse novità per le pensioni sarebbero in grado di dare concretamente una nuova spinta all’economia italiana, attraverso rilancio di occupazione giovanile, produttività e consumi. Ma ancora non si fa nulla.