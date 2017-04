Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 domani approvazione ufficiale documento finanziario

Si prepara alla prima approvazione ufficiale domani il nuovo documento finanziario, solo alla prima bozza, che prevede misure e interventi economici per il raggiungimento di determinati obiettivi di crescita e sviluppo del nostro Paese, ma che nei prossimo mesi sarà suscettibile di diversi cambiamenti, considerando che questo documento pone le basi per le misure che dovranno essere inserite nella prossima manovra da presentare il prossimo ottobre, come consuetudine, per cui si attendono mesi di ulteriori discussioni in cui tutto o moltissimo potrebbe cambiare rispetto alla versione attuale del documento finanziario. Soprattutto se si dovesse andare alle urne prima della fine dell'attuale legislatura. Si tratta di una ipotesi che potrebbe prendere sempre più corpo dopo il voto per la scelta del nuovo segretario del centrosinistra e potrebbe diventare sempre più verosimile con la vittoria dell'ex premier.

Prime misure del documento finanziario e possibili cambiamenti

Le misure al momento riportate nella prima bozza del documento finanziario potrebbero, dunque, cambiare o essere modificate, stando a quanto confermano le ultime notizie, o anche integrate, considerando che le ultime notizie confermano una mancanza, al momento, di novità per le pensioni che, si diceva fino a qualche settimana fa, avrebbero potuto essere inserite nelle successive stesure del documento, anche se ora sembrano difficili da inserire. Per ora, comunque, di tratta di un documento che riporta non solo misure suscettibili di cambiamenti, ed anche importanti, ma anche numeri piuttosto generici e poco certi. Tra le misure previste dal documento finanziario al momento:

2,8 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; piano per le privatizzazioni, che divide ancora molto e che dovrebbe essere inferiore rispetto alle stime iniziali che parlavano di 8 miliardi a fronte dei 5 attualmente previsti; misure per enti locali; un piano di investimenti fino al 2032 di 47,5 miliardi; un miliardo di euro per le zone terremotate del Centro Italia; riduzione del costo dell’occupazione per i neo assunti; assegno universale; nuovi indicatori di benessere equo e sostenibile.

Ma piano privatizzazioni e taglio delle imposte sull’occupazione dividono e non solo il mondo della politica: stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, insieme ad alcuni esponenti politici ci sono anche diversi enti ed organismi che non ritengono particolarmente vantaggioso, per esempio, il taglio delle imposte sul lavoro per sostenere l’occupazione giovanile, temendo che possa rivelarsi un piano fallimentare, esattamente come già accaduto per la nuova norme per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo, che a fronte di un investimento miliardario non è riuscita a dare effettiva nuova spinta all’occupazione.

Misure del documento finanziario che dividono e rilancio di novità per le pensioni

Al taglio delle imposte sull’occupazione si affianca il grande dibattito sull’aumento dell’imposta del valore aggiunto sì o no: se per Bankitalia, per esempio, si tratta di una decisione che potrebbe essere anche positiva, per le forze sociali, secondo le ultime notizie, l’aumento dell’imposta del valore aggiunto a fronte di una riduzione del costo del lavoro non sarebbe una misura conveniente perché, a loro dire, la soluzione migliore per un concreto rilancio dell’occupazione giovanile non è quella di un taglio delle imposte quanto una concreta nuova spinta alle politiche occupazionali che potrebbe essere data, come da tempo spieghiamo, dall’approvazione di importanti novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni con revisione delle probabilità di vita.

Stando alle ultime notizie, le novità per le pensioni avrebbero dovuto essere uno dei temi da inserire nel nuovo documento finanziario, oggetto di nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali che, però, al momento sembra essere stato ancora rimandato, preferendo, come detto, ancora una volta un taglio delle imposte sull’occupazione. Vien da chiedersi, però, perché preferire investire 15 miliardi di euro circa (costo, secondo le stime, del piano di riduzione del costo dell’occupazione) in questo nuovo taglio delle imposte piuttosto che investire somme anche minori per novità per le pensioni, per esempio, di quota 100, per cui servirebbero 7 miliardi di euro circa, o di quota 41 per tutti senza oneri, per cui servirebbero 5 miliardi di euro circa?