Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Manca, Fontana, Della Loggia

Ciò che sembra danneggiare oggi la politica potremmo dire essere il suo malfunzionamento a causa della mancanza di professionalità dei suoi esponenti. Non tutti, certo, ma la gran parte, secondo alcuni studiosi, percepiscono i loro lauti stipendi quasi inutilmente. E la polemica non è nei confronti di quanto essi percepiscano ma sul fatti che percepiscono tanto a fronte di un lavoro nullo, perché se riuscissero effettivamente a svolgere il proprio ruolo in maniera soddisfacente potrebbero percepire anche tanto e di più. E il problema della mancata professionalità conduce dritti dritti verso una incapacità di attuazione di misure che sarebbero fondamentali e decisamente importanti per il Paese, proprio perché non se ne riescono a definire di tali in rapporto alle esigenze stesse dei cittadini.

Le ultime posizioni di Manca e impatto su novità per le pensioni

Il giornalista Daniele Manca, stando a quanto riportano le ultime notizie, è tra coloro che parlano di meriti e di bravura, di necessità di professionalità soprattutto quando si parla di scelte politiche importanti e di revisione della spesa pubblica, da sempre considerata fondamentale. Il grande problema, però, è stato proprio che tanto si è parlato di revisione di spesa pubblica e sprechi quando non è mai stata concretamente fatta, il che rappresenta un punto negativo per la politica. Manca ha spiegato che si è andati sempre avanti con tagli limitatamente necessari a recuperare quelle risorse economiche di volta in volta necessarie, senza pensare sul lungo periodo.

Ciò che, infatti, servirebbe sono interventi strategici di revisione della spesa pubblica, magari sulla scorta dell'esempio inglese, anche se questo significherebbe chiudere ospedali e scuole meno efficienti, perchè si seguirebbe il principio della meritocrazia e del vero valore. E questo riguarderebbe anche il mondo della politica che, al momento, sembra mancare di quella necessaria professionalità in grado di orientare verso le migliori scelte. E ne è una dimostrazione il continuo rimandare l’attuazione di quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che pur a fronte di importanti investimenti, che si potrebbero facilmente recuperare da una revisione di spesa che però non viene attuata, sarebbero in grado di portare importanti vantaggi, sia da un punto di rilancio occupazionale, sia in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo.

Le ultime affermazioni della Fontana e conseguenze per novità per le pensioni

La stessa posizione è stata sostenuta anche dal giornalista Luciano Fontana: le ultime notizie, infatti, confermano le sue posizioni sulla definizione di una politica inerme e che 'gira a vuoto', che si agita in una situazione stagnante senza riuscire ad arrivare fino in fondo alle soluzioni dei tanti problemi e delle tante questioni del nostro Paese. Secondo Fontana, le nulle riflessioni all'indomani di eventi importanti per il mondo dalla Brexit, all'esito del risultato elettorale americano, ai cambiamenti della comunità si stanno rispecchiando in un vuoto all'interno del quale la politica italiana non sa orientarsi.

Servirebbe, invece, un serio e profondo impegno da parte della classe politica per riuscire a dare ossigeno reale alla ripresa italiana, per l'attuazione delle misure necessarie, comprese quelle novità per le pensioni che continuano ad essere bloccate e rimandate perchè, si dice, non vi sono le risorse economiche necessarie disponibili, ma che si potrebbero invece recuperare se solo si volesse, con una importante revisione si sprechi e spesa, anch'essa sempre rimandata, dando così avvio ad un nuovo ciclo economico positivo che passerebbe da novità per le pensioni, rilancio di occupazione giovanile, e nuova spinta a produttività e consumi, come più volte già spiegato.

Le recenti affermazioni di Della Loggia e importanza per novità per le pensioni



Il problema della mancanza di professionalità di parte degli esponenti politici, stando a quanto riportano le ultime notizie, è stato sottolineato anche dal giornalista Ernesto Galli Della Loggia in un suo articolo. Per Della Loggia, infatti, il grave problema non è quanto viene dato ad ogni esponente, ma il fatto che si tratti di privilegi che non giustificati da alcun merito, perché non tutti gli esponenti politici lavorano effettivamente in maniera importante e soprattutto reale, rappresentando, in molti casi, solo delle comparse sul palco della scena politica. La proposta di Della Loggia sembrerebbe essere quella di stabilire retribuzioni a seconda di funzione e meriti di ognuno. E anche in questo caso, per avvalorare la tesi di una mancanza di professionalità degli esponenti politici, si riporta il continuo temporeggiare e rimandare l’attuazione elle novità per le pensioni profonde.