Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Cantone, Lorenzin, Paniz

Una concreta revisione della spesa pubblica e degli sprechi per ristabilire equità sociale e recuperare quelle risorse economiche necessarie da reimpiegare in successivi provvedimenti positivi per tutti. A partire dalle novità per le pensioni. Per importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, finora sempre rimandate perché costose, è, infatti, necessario recuperare nuovo budget e si tratta di un obiettivo facilmente raggiungibile se, finalmente, si attuasse una spesa pubblica concreta e importante e si arginassero gli sprechi, talvolta anche miliardari, che continuano invece ad aumentare.

Le ultime affermazioni di Cantone e conseguenze per novità per le pensioni

Ad affermare la necessità di revisione degli sprechi anche attraverso una profonda lotta alla corruzione che continua ad essere fenomeno dilagante nel nostro Paese, come confermano le ultime notizie, il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Deluso dalla decisione del CdM di fare retromarcia sulla questione appalti, per controlli e decisioni dirette da parte dello stesso presidente senza necessità di ricorrere al giudice, Cantone ha chiaramente affermato di essere contrariato sulla decisione di fare retromarcia sulla possibilità di poter fare finalmente qualcosa per far rispettare le regole, cercando di arginare la corruzione.

Cantone, del resto, è colui ha da tempo professa anche un importante contenimento degli sprechi che, evidentemente, ancora non avviene. E lo ha fatto anche in riferimento alle stesse pensioni, puntando il dito contro l’erogazione di alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, invalidità e ricche pensioni agli alti esponenti istituzionali, che potrebbero essere riviste e tagliate per avere quei soldi necessari per novità per le pensioni positive per tutti. Misure, come quota 100 o quota 41 per tutti, che permetterebbero di riavviare un rilancio economico generale, facendo dunque bene all’economia del nostro Paese.

Le ultime affermazioni del ministro Lorenzin e impatto su novità per le pensioni

Mentre il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, solo due mesi fa affermava l’importanza dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) introdotti, assicurando prestazioni sanitarie cui tutti i cittadini italiani dovrebbero aver diritto, le ultime notizie parlano di ulteriori sprechi nella sanità per un valore di ben 6 miliardi di euro e di ben 13 miliardi di euro sprecati nell’inefficienza degli acquisti di beni e servizi da parte di asl e ospedali. Stando alle ultime notizie, quasi la metà degli sprechi deriva dall’eccessivo e dallo scarso utilizzo di prestazioni sanitari che, se eccessive, non sempre sono di beneficio ai più anziani o ai malati gravi e terminali, ma che rappresentano sempre uno spreco evitabile. Le somme degli sprechi appena attestati, come facilmente si può capire, se risparmiate, avrebbero potuto essere impiegate per l’attuazione di provvedimenti urgenti come le stesse novità per le pensioni, finora sempre rimandate proprio per mancanza di soldi necessari.

Le ultime posizioni di Paniz e conseguenze per novità per le pensioni

La necessaria revisione della spesa sanitaria per una razionalizzazione dell’impiego delle risorse economiche si accompagna alla necessaria revisione delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali e non solo: si tratta di una misura che da tempo in tanti chiedono e cercano di portare avanti ma che, nonostante una certa convergenza e utilità, ancora deve essere attuata. Eppure sarebbe una novità capace non solo di ristabilire equilibrio tra tutti ma anche di permettere un recupero di soldi, anche ingenti, da accumulare per ulteriori misure positive per tutti, a partire dalle novità per le pensioni importanti che da tempo si chiedono di revisione dell’attuale sistema.

Ma finora in Italia solo dieci regioni hanno tagliato i trattamenti pensionistici dei loro esponenti istituzionali, mentre si registrano altri casi di spreco di denaro che potrebbe essere arginato, dal record di baby pensioni a 40 anni in Sardegna al record di erogazione di pensioni di reversibilità in Sicilia. Tuttavia, secondo le ultime notizie, per Maurizio Paniz, ex esponente del Pdl, in riferimenti ai tantissimi ricorsi pendenti sulla questione taglio alle ricche pensioni, è tra gli avvocati che si stanno occupandi degli stessi ricorsi, spiegando a breve sono attese le prime sentenze ma appoggiando tutte quelle regioni che non hanno approvato il contributo di solidarietà.