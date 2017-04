Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 e il caso esemplare della Ryder Cup

Caso Ryder Cup ancora emblematico per scelte dell’esecutivo: ancora soldi per interventi sempre prioritari rispetto a novità per le pensioni

Il recente caso della Ryder Cup emblematico ed indicativo della volontà e delle intenzioni di lavoro dell’esecutivo: le ultime notizie confermano, infatti, la decisione dell’esecutivo di stanziare nuovi soldi nel nuovo documento correttivo per la Ryder Cup, importante e rinomata manifestazione di golf che l'Italia ospiterà nel 2022. Per conoscere l'ammontare delle risorse stanziate bisognerà aspettare la presentazione ufficiale del documento ma, stando a quanto riportano le ultime notizie, se inizialmente si parlava di circa 97 milioni di euro al momento non si ha certezza della somma che sarà effettivamente destinata alla Ryder Cup. Si sa che la garanzia che doveva ammontare a 97 milioni potrebbe ridursi a circa 56 milioni ma mancano conferme.

Il caso della Ryder Cup e significato importante

Secondo alcuni esperti, lo stanziamento destinato alla Ryder Cup potrebbe essere inquadrato come investimento strategico che sarà in grado di far recuperare al nostro Paese altrettanti soldi e anche di più considerando che si tratta di un evento clou che si svolgerà nella Capitale attirando molto turismo, tra protagonisti della competizione e persone loro collegate, appassionati di gol e turisti in generale. E proprio il turismo permetterà di recuperare ulteriori soldi.

Il nuovo stanziamento, infatti, non è considerato in vero e proprio problema per quanto riguarda i soldi, perché è giusto dare garanzia per l’indotto che ci sarà, ma è considerato un problema in quanto ancora una volta è stato dimostrato come si continui a dare importanza ad alcuni provvedimenti piuttosto che ad altri, dando spinta a misure, come la Ryder Cup, che certamente saranno in grado anche di portare buoni risultati, in maniera sempre prioritaria rispetto ad altre, come le importanti e ulteriori novità per le pensioni che sarebbero comunque in grado di garantire grandi vantaggi e convenienze. Eppur continuano ancora ad essere rimandate perché troppo costose.

E la dimostrazione di dare priorità ad alcuni interventi piuttosto che ad altri è stato dimostrato dalle ultime notizie sul prossimo stanziamento definito per la Ryder Cup e che ha trovato posto nel nuovo documento correttivo, mentre non si riesce ancora riusciti a trovare una quadra nell’iter corretto né in un primo momento né per un secondo momento per le ulteriori novità per le pensioni.

Ryder Cup, volontà politica e ripercussioni su novità per le pensioni

Ancora una volta, dunque, è stato dimostrato come sia fondamentalmente la volontà politica a decidere le misure da attuare piuttosto che la vera disponibilità di budget, perché anche nel momento in cui quest’ultimo non è disponibile, si cercano comunque modi per recuperarlo o improvvisamente compare, cosa che da oltre due anni è sempre accaduta per ogni provvedimento ma mai per quelle importanti novità per le pensioni che permetterebbero di rilanciare concretamente occupazione ed economica in generale, portando dunque solo benefici. E stiamo parlando di novità per le pensioni come:

quota 41 per tutti senza penalità; quota 100; revisione del meccanismo delle probabilità di vita; modifiche dell’attuale sistema.