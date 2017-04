Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 una grande alleanza trasversale e rilancio pensioni

Una grande alleanza trasversale tra centrosinistra e centrodestra per contrastare la nuova avanzata dei pentastellati e poter garantire una maggioranza sicura nel caso di elezioni politiche subito e andare avanti con i provvedimenti importanti per il rilancio dell’economia del nostro Paese, a partire dalle novità per le pensioni. La scena politica italiana, ormai sappiamo, è costellata nelle ultime settimane da animate discussioni su elezioni prima o alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, nel 2018, con grande attenzione puntata alle primarie del centrosinistra che si terranno il prossimo 30 aprile, tra riorganizzazioni interne dei diversi schieramenti politici e ipotesi di alleanze, per scongiurare il rischio ingovernabilità.

Una grande alleanza trasversale tra le ipotesi: protagonisti e obiettivi

All'indomani della netta rottura con l'ex premier con cui, stando alle ultime notizie, non avrebbe più alcun rapporto, il ministro dello Sviluppo economico ha lanciato l'idea di una grande alleanza con il centrodestra, per combattere il populismo dei pentastellati e puntare dritto verso i concreti provvedimenti necessari e urgenti per mettere l'Italia in condizioni di ripartire seriamente. Servirebbe infatti più realismo, per il ministro, e meno populismo per percorrere la strada di un nuovo sviluppo a grandi passi, attraverso un rilancio delle misure fondamentali per raggiungere gli obiettivi di crescita, a partire dagli investimenti e cercando punti di convergenza con il centrodestra. Anche quest’ultimo si sarebbe detto favorevole alla costituzione di un fronte comune per contrastare i pentastellati.

L’importante è definire i singoli punti su cui lavorare, su cui c’è convergenza e da rilanciare, come quel piano di tagli e revisioni di bonus e agevolazioni fiscali, e cambiamenti peggiorativi, anche in riferimento ad alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, di invalidità, che proprio perché provvedimenti impopolari nessuno schieramento avrebbe il coraggio di attuare da solo ma che sono decisamente importanti per ristabilire equilibrio e recuperare quelle risorse economiche che potrebbero essere poi reimpiegate in misure positive per tutti, novità per le pensioni comprese.

La speranza è che se questa strada di una rinnovata grande alleanza di centrodestra e centrosinistra dovesse essere nuovamente intrapresa non si riveli nulla come la precedente che non ha portato ad alcun reale successo, e non si costituisca solo per una questione di potere, cioè per contrastare i pentastellati e basta, ma per arrivare davvero, in maniera concorde, a definire misure importanti per l’Italia.

Punti di convergenza tra centrodestra e centrosinistra e rilancio di novità per le pensioni

Tra centrosinistra e centrodestra vi sarebbero alcuni punti comuni che entrambi prevedono di portare avanti, come:

assegno universale, strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione per un inserimento nel mondo lavorativo; novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema; novità per le pensioni di quota 100.

Del resto, per riuscire a ‘battere’ i pentastellati, alla riconquista di nuova fiducia, nuovi consensi e nuovi elettori, sarebbe necessario ripartire dal rilancio di quelle importanti novità per le pensioni che per i pentastellati rappresentano a sempre il cavallo di battaglia del loro programma, loro che da sempre puntano ad una totale revisione dell’attuale sistema, insieme a quota 100 e quota 41 per tutti, all’introduzione di un assegno universale per tutti, e alla cancellazione delle ricche pensioni che vengono erogate agli alti esponenti istituzionali.