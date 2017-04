Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Fioroni, Tarquinio, Di Maio

La nuova inedita convergenza che sembra essere emersa dalle ultime notizie tra Chiesa e pentastellati sta provocando diverse reazioni e, come riportano le ultime notizie, si tratta di una vicinanza dettata soprattutto da una condivisione di intenti sulla necessità di porre maggiore attenzione rispetto a quanto si fa ora ai cittadini e alle loro reali necessità, cosa che, secondo la stessa Chiesta, il centrosinistra, rinomatamente forza politica dalla parte dei cittadini, sembra aver dimenticato. Novità per le pensioni comprese, considerando che novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, potrebbero rappresentare quei provvedimenti a sostegno di tutti, visto che, come spesso spiegato, sarebbero in grado di rilanciare occupazione, soprattutto giovanile, produttività e consumi, per l’avvio di un nuovo ciclo economico positivo in generale e che contribuirebbe a migliorare la vita di tutti.

Le ultime affermazioni di Di Maio e impatto su novità per le pensioni

Chiare le ultime affermazioni del vice presidente pentastellato di Montecitorio, Luigi Di Maio, che ha fortemente criticato il lavoro domenicale, posizione che assume, come facilmente immaginabile, un forte peso più che sul dibattito politico sulla vita delle persone e che trova decisamente concorde la stessa Chiesa. Di Maio si è reso protagonista del dibattito che si sta portando avanti da qualche tempo, come riferiscono le ultime notizie, sulle aperture domenicali di negozi, supermercati e centri commerciali, che impongono ai lavoratori l’obbligo di attività anche la domenica, giorno che da sempre è dedicato al riposo settimanale.

Secondo quanto affermato da Di Maio, non essendoci un grande impatto positivo sugli incassi è quasi inutile obbligare l’apertura domenicale dei centri commerciali. Non sarebbe, dunque, giusto il meccanismo di una liberalizzazione che, come spiegato da più parti, ha avuto effetti negativi sull’organizzazione del lavoro e i diritti dei lavoratori, aumentando la precarietà.

Le recenti posizioni di Fioroni e impatto su novità per le pensioni

Per Giuseppe Fioroni, ex esponente di democrazia cristiana ed esponente dell'attuale maggioranza, la recente intervista dei pentastellati sull’Avvenire e le ultime notizie su una inedita convergenza tra Chiesa e pentastellati dovrebbero indurci ad una profonda riflessione su quelle che sono le vere esigenze di una popolazione che ormai sembra essere stata abbandonata, stando a quanto riportano le ultime notizie. Se, infatti, la Chiesa dice che il centrosinistra sembra aver perso i propri valori fondanti e dimenticato il senso del suo essere, da sempre come noto orientato al bene comune dei cittadini, in favore di giochi di potere e di politica, è vero anche che poche sono le forze politiche che stanno dimostrando attenzione reale ai veri bisogni della gente.

E, almeno in teoria, i pentastellati rientrerebbero tra queste poche. Non è, infatti, per Fioroni, un elogio dei pentastellati da parte del direttore dell’Avvenire Tarquinio, quanto un’espressione di necessità di tornare a porre attenzione soprattutto a determinate questione come lotta all’indigenza, rifiuto dell’attività domenicale imposto dalle grandi catene commerciali, chiusura nei riguardi della globalizzazione. Si tratterebbe, secondo Fioroni, dunque, di una sorta di richiamo alle importanti mancanze da parte degli schieramenti politici che stanno riportando diverse mancanze sia per quanto riguarda novità per le pensioni sia per quanto riguarda misure di assistenza per i più indigenti.

Le ultime affermazioni di Tarquinio e conseguenze su novità per le pensioni

Ed effettivamente Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, ha spiegato che la vicinanza ai pentastellati dipende dalla condivisione degli obiettivi di rilancio delle misure per i cittadini e per il bene comune di tutti, sottolineando che la Chiesa si dimostra particolarmente attenta a tutte le forze politiche che si impegnano per il bene comune di tutti e che sono tanti i cattolici che partecipano alle iniziative dei pentastellati particolarmente attenti al sociale, e ne sono una dimostrazione il rilancio di assegno universale e delle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti.