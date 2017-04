Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la convergenza tra Chiesa e Pentastellati

Nuova e inedita convergenza tra Chiesa e pentastellati su necessità di misure per i cittadini e novità per le pensioni importanti

La Chiesa intenzionata a convergere con i pentastellati che sembrano la forza politica al momento più dalla parte dei cittadini e le ultime notizie sull'appoggio alla questione del testamento biologico ne sono una dimostrazione, considerando le polemiche e le discussioni che in queste ultime settimane sono state protagoniste della quotidianità italiana. Dalle ultime notizie chiaramente emerse dall'Avvenire ciò che in particolar modo sembra avvicinare Chiesa e pentastellati sono soprattutto le attenzioni a determinati temi come:

impiego e mancanza di attività, soprattutto per i più giovani, e della sua dignità;

diritto alla pensione e al riposo; globalizzazione; tutela dell'ambiente.

Possibile inedita convergenza tra Chiesa e pentastellati e motivi

Mentre si va incontro a grandi rinnovamenti all'interno della stesa Chiesa, con l'avvicinarsi delle nuove nomine del presidente della Cei, del nuovo Vicario di Roma e del nuovo arcivescovo di Milano, il mondo politico è piuttosto in movimento, animato dalle prossime primarie del centrosinistra che potrebbero rappresentare una data importante nella decisione di andare ad elezioni politiche subito o attendere la naturale scadenza dell'attuale legislatura. Vi è dunque una sorta di strada parallela che Chiesa e politica sembrano percorrere e che, stando alle ultime notizie, potrebbe portare all’incontro di Chiesa e pentastellati. In realtà, non si tratterebbe di un incontro da inserire nel quadro di alleanze di potere o politiche, ma piuttosto sembrerebbe un incontro di idee per lavorare per il bene comune dei cittadini e del Paese. Lo stesso direttore dell’Avvenire ha chiaramente spiegato come la Chiesa guardi con particolare attenzione a tutte le forze politiche che si impegnano per il bene comune, valutandone le singole scelte.

Le priorità dei pentastellati, che hanno sempre dichiarato di voler mettere al centro della loro attenzione il cittadini, i suoi bisogni e le sue esigenze, sono, del resto, sempre state misure di sostegno sociale, come l’assegno universale, e novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema, da rendere meno rigido per tutti, rilanciando:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; cancellazione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche.

Si tratta di novità per le pensioni che, perfettamente in linea con quanto auspicato in queste ultime settimane dal Santo Padre Bergoglio, mirano essenzialmente a ridare dignità ai lavoratori e a coloro che vorrebbero finalmente collocarsi a riposo. Del resto, come già spiegato, le ultime notizie sottolineano l'idea del Santo Padre e dei Vescovi sulla centralità dei diritti del cittadini, dalle saluta, della dignità di svolgimento di una attività e del diritto alla pensione. La centralità dei cittadini e i temi importanti ad essi collegati che i pentastellati stanno riprendendo sono gli stessi che la sinistra sembra aver dimenticato, come del resto emerge dalle ultime notizie rese note dallo stesso Santo Padre.

La posizione del Santo Padre e impatto convergenza con pentastellati su novità per le pensioni

Proprio Santo Padre Bergoglio, dopo le ultime notizie sulle condizioni di vita sempre più negativa degli italiani, sia da un vita occupazionale, che di indigenza e salute, è tornato da tempo a rilanciare su temi che, ritiene, siano stati dimenticati quasi da tutti gli schieramenti politici, a partire proprio dal centrosinistra, e alla rinnovata urgenza di rimettere al centro dell’attenzione l’uomo, la sua importanza, i suoi diritti, le sue necessità. E’ proprio per il sostegno a questi temi che sembrerebbe esserci uno strano avvicinamento tra Chiesa e pentastellati. Secondo il Santo Padre, è arrivato il momento che la politica torni a dedicarsi in toto ai cittadini e ai loro reali bisogni, per permettere di ristabilire un equilibrio sociale, di cancellare le diseguaglianze dilagante, per restituire pari opportunità e dignità.

Precedenti interventi di Papa Francesco e impatto su novità per le pensioni

Proprio il Santo Padre ha parlato dell’importanza per tutti di svolgere un’attività per poter vivere una vita dignitosa ma le condizioni attuali non permettono di garantire a tutti questa possibilità. Punto di ripartenza per rilanciare le possibilità di impiego, soprattutto per i più giovani, dovrebbe essere l’approvazione di novità per le pensioni importanti come:

quota 100; quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.