Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 affiancati da morti, tragedie, suicidi, diritti usurpati

Non sembra affatto migliorare la situazione di Italia da un punto di vista occupazionale: le ultime notizie continuano a parlare di occupazione giovanile bloccata, nonostante si parli di un numero crescente di occupati, derivante in realtà da un grandissimo calo di coloro che, delusi e senza aspettative, non hanno una occupazione ma hanno anche smesso di cercarla. La mancanza di occupazione giovanile e il correlato obbligo di lavoro per chi è sempre più anziani, a causa delle attuali norme pensioni, sono cause di continue morti, tragedie, suicidi ed esempi di diritti usurpati.

Dati recenti su morti, tragedie sul lavoro e suicidi

Stando alle ultime notizie rese note dalla Cgia di Mestre, a inizio di quest'anno 2017 sono decisamente aumentate le vittime in attività: se nei primi due mesi dello scorso anno, si sono registrati 95 decessi, nei primi mesi di quest'anno si sono registrati già 127 decessi, in aumento, dunque, del 33,7%. In aumento anche gli infortuni: le ultime notizie parlano, infatti, 98.275 casi denunciati nei primi due mesi di quest’anno 2017, 1.834 in più (+1,9%) rispetto allo stesso periodo del 2016. A questi numeri si affiancano quelli relativi ad un calo dell’efficienza decisamente importante.

Si tratta di numeri e ultime notizie che, ancora una volta, attestano l’urgenza di attuazione di profonde novità per le pensioni che permettano ai lavoratori più anziani di collocarsi finalmente a riposo, evitando di continuare a svolgere occupazioni, magari troppo impegnative e faticose per chi è arrivato ad una certa età, lasciando conseguentemente aperte le porte del mondo lavorativo ai più giovani, alcuni dei quali oggi, privi di futuro e speranze, spinti da una grande sfiducia e animati da grande debolezza, non sempre reggono al peso della disoccupazione, del fallimento e decidere di porre addirittura fine alla propria vita.

E la dimostrazione di questa situazione sono casi di suicidi di giovani senza una prospettiva e che non ci credono più, accompagnati da casi di suicidi di imprenditori e lavoratori che sono diventati incapaci di sostenere il peso di una grande crisi che non accenna a passare e che, in diversi casi, stata la causa di fallimenti e perdite, lasciando senza più nulla persone che per una vita hanno lavorato e fatto scarifici.

Diritti usurpati e ancora necessità di profonde novità per le pensioni

Proprio in riferimento alla questione giovani e alle loro condizioni di occupazione, sono diversi i disagi che si registrano e i casi di diritti usurpati. Le ultime notizie si concentrano sul caso Amazon che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, impiegherebbe, per lo più, lavoratori di età di circa 30 anni, la maggior parte dei quali avrebbe problemi di salute, sia fisici, come ernie, mal di schiena e problemi al collo, a causa delle velocità di svolgimento del lavoro stesso, per ottimizzare e non deludere i clienti, sia a livello mentale, tanto che sembra che molti degli assunti Amazon assuma psicofarmaci per combattere stress e vessazioni. Basti dire che gli impiegati Amazon non possono trascorrere in bagno più di un minuto e a controllare che nessuno trasgredisca ci sono determinate persone.

Significative anche le ultime notizie relative al caso di un infermiere di Ancona, 60enne con 42 anni di anzianità contributiva, che sarebbe stato sanzionato per non essersi presentato al mattino al lavoro dopo il turno di reperibilità notturna. La sua assenza è stata motivata con una impegno fisico notturno che non gli avrebbe consentito solo qualche ora dopo di essere in grado di continuare a svolgere lucidamente e in maniera efficiente la propria attività. La dirigenza lo ha comunque punito, arrivando ad attestare di fatto la possibilità di lavoro anche fino a 13 ore consecutive. Ma il riposo è un diritto irrinunciabile.

Le condizioni appena riportate, unite ai numeri sull’occupazione giovanile, ancora una volta confermano la necessità di revisione della rigidità del sistema attuale, considerando anche il fatto che le pensioni italiane sono considerate le più rigide rispetto a quelle degli altri Paesi comunitari, con novità per le pensioni che riescano ad ammorbidire requisiti e condizioni attualmente imposte, riuscendo, allo stesso tempo, a dare nuova spinta ad un nuovo ciclo economico positivo. E le novità per le pensioni che potrebbero concorrere a questo obiettivo sono solo le profonde novità per le pensioni, che ancora una volta sembrano però allontanarsi. Novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni per i più giovani; novità per le pensioni di revisione del meccanismo delle probabilità di vita.