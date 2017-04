Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 due voti subito importanti per rilancio pensioni

I due voti della settimana tanto attesi importanti per un possibile nuovo rilancio delle importanti novità per le pensioni: cosa aspettarsi

Attenzione puntata in questi giorni, a partire da oggi, su due voti che potrebbero rivelarsi estremamente importanti per capire come l’esecutivo continuerà a lavorare su determinate questioni, se riuscirà a rimanere in carica e se potrà portare avanti finalmente in maniera concreta ulteriori novità per le pensioni. L’attesa è principalmente per il voto di oggi sul nuovo documento economico e per quello di domenica per la corsa alla segreteria della maggioranza.

Primo voto oggi importante per novità per le pensioni

Entro la serata, come confermano le ultime notizie, dovrebbe arrivare il voto sul nuovo documento economico che come riportano le ultime e ultimissime notizie nelle ultime settimane ha fatto discutere e non poco a causa delle misure inserite o che si vogliono inserire ma non condivise da tutti. Quella che sarà votata oggi è solo la prima bozza di un documento che dovrebbe subire diversi cambiamenti fino alla sua approvazione finale, ma che rappresenta comunque un inizio per capire cosa si potrà fare davvero, considerando che al momento sono riportate solo misure e conti piuttosto generici. Molto, secondo indiscrezioni, dipende dall’incertezza politica, considerando che le ultime notizie ipotizzano anche urne anticipate, per cui ogni cosa potrebbe letteralmente essere modificata.

A confermare questa grande incertezza riflessa nel documento economico le ultime notizie su quanto fatto dal responsabile del Dicastero dell’Economia, che prima annuncia e poi ritratta. Cresce la curiosità per capire se sarà effettivamente accolta l’ipotesi di nuovo taglio delle imposte sull’occupazione a fronte di un aumento dell’imposta del valore aggiunto e che fine faranno quelle ulteriori novità per le pensioni dopo le ultime approvate di mini pensione e quota 41, ancora sperimentali e molto limitate, che, si diceva, avrebbero dovuto essere inserite nelle successive stesure del documento economico, dopo discussioni di un momento successivo di analisi tra esecutivo e forze sociali ma che al momento, stando alle ultime notizie, sembrerebbero essere già state dimenticate. Si parlava, infatti, di possibilità di analisi ulteriore per:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni per i più giovani; novità per le pensioni per le singole casse di categoria.

Secondo voto domenica importante per novità per le pensioni

Dopo il voto di oggi sulla prima bozza del nuovo documento economico, le ultime notizie riguardano il voto di domenica per la corsa alla segreteria della maggioranza. L’esito del voto di domenica prossima per le primarie della maggioranza potrebbe portare direttamente a urne subito e al vero rilancio delle novità per le pensioni perché, come abbiamo spesso ripetuto, il voto subito rappresenterebbero l’occasione ideale per rilanciare quelle profonde novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza alcun onere, tanto care ai cittadini e che permetterebbero a tutti gli schieramenti politici di riconquistare fiducia, consensi e voti per vincere.

Il voto subito potrebbe diventare sempre più reale nel caso di vittoria dell’ex premier e, stando alle ultime notizie, i sondaggi darebbero in testa proprio l’ex premier ed ex segretario sugli sfidanti, responsabile del Dicastero della Giustizia e governatore della Regione Puglia. Chiunque sia il vincitore, certamente si tornerà a puntare in maniera decisamente forte sulle novità per le pensioni perché tutti e tre, come riportano le ultime notizie, sono favorevoli sia a novità per le pensioni sia a misure a sostegno per chi vive grandi difficoltà.

Se, infatti, il governatore della Puglia ha già introdotto nella sua regione lo scorso anno l’assegno universale, l’ex premier solo qualche settimana fa si è detto decisamente favorevole all’introduzione dell’assegno universale ma non come mera erogazione di soldi. Stando alle sue parole, si tratterebbe di un assegno universale collegato alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione a corsi di formazione professionale o di specializzazione per il reinserimento nel mondo occupazionale.