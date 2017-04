Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Delrio, Furlan, Amoroso

Le ultime notizie sul caso Alitalia potrebbero rappresentare una ennesima vicenda di sottrazione di budget a questioni importanti finora sempre rimandate per mancanza di soldi, a partire dalle tanto richieste novità per le pensioni profonde per cui da tempo si dice non vi siano soldi disponibili per la loro attuazione. Ora un’altra possibilità di imprevista spesa e di ancora minor budget disponibile proprio per le novità per le pensioni e altre importanti potrebbe arrivare proprio con la questione Alitalia, prospettiva che potrebbe diventare verosimile se, come riportano le ultime notizie, venisse nazionalizzata, entrassero in gioco nuovi aiuti di Stato o anche una serie di misure come prepensionamenti, dopo quelli avvenuti già per gli istituti di credito per cui solo per l’ultimo piano sono stati spesi ben 20 miliardi di euro. Si tratterebbe di uno scenario che certo ulteriori possibilità di attuazione di altre misure ma che, stando alle ultime e ultimissime notizie, al momento sembrerebbe piuttosto difficile da rendere concreto, perché proprio lo stesso Stato sarebbe contrario ad una nazionalizzazione della compagnia aerea.

Le ultime affermazioni del ministro Derlio e conseguenze per novità per le pensioni

Chiare le affermazioni del ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, sulla vicenda di Alitalia: il ministro avrebbe infatti annunciato la vendita della compagnia al miglior offerente, escludendone, dunque, qualsiasi piano di salvataggio. Al momento, secondo il ministro, appare piuttosto difficoltoso un piano di ricapitalizzazione e si tratta di parole che lasciano chiaramente intendere la difficoltà che sta vivendo lo Stato proprio da un punto di vista economico. Scenario che non lascia trasparire nulla di buono, dunque, nemmeno su quegli ulteriori interventi che si attendono da tanto, come le importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti, per cui potrebbero ancora mancare i soldi.

Le ultima affermazioni della Furlan e impatto su novità per le pensioni

Decisamente diversa la posizione della leader della Cisl, Annamaria Furlan, che ha invece invitato l’esecutivo a mettere a punto un nuovo piano industriale, chiedendo anche un ulteriore intervento pubblico per rilanciare la compagnia. Se, come ha sottolineato la Furlan,l'esecutivo ha definito piano di salvataggi per gli istituti di credito, perchè non dovrebbe farlo anche con Alitalia? La Furlan scongiura, infatti, la chiusura o la vendita a pezzi della compagnia. Ma se si ottenessero ulteriori aiuti di Stato per il suo salvataggio sarebbero ulteriori risorse economiche sottratte a quel budget che potrebbe ancora essere impiegato per l'attuazione di ulteriori provvedimenti attesi e comunque importanti, come le stesse profonde novità per le pensioni che, del resto, anche le forze sociali auspicano da tempo.

Le ultime posizioni di Amoroso e conseguenze per novità per le pensioni

Esattamente come le forze sociali, anche Antonio Amoroso di Cub Trasporti, rilancia sulla necessità di ulteriori aiuti di Stato, stando a quanto riportano le ultime notizie. Amoroso ha sottolineato l’importanza di un piano di nazionalizzazione della compagnia per i tantissimi dipendenti che insieme ai 12mila dipendenti Alitalia contano oltre 50mila lavoratori, considerando quelli dell’indotto. Amoroso auspica, dunque, una sorta di piano B per la nazionalizzazione di Alitalia. E se questa richiesta venisse davvero soddisfatta, gran parte dei soldi che potrebbero essere destinati alla chiusura di importanti partite, come le novità per le pensioni, verrebbero ancora una volta impiegati in interventi sempre più considerati prioritari.