Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Alitalia nazionalizzata ulteriore conferma

Alitalia di nuovo sull'orlo del fallimento con diverse opzione sullo sfondo, dalla nazionalizzazione e richiesta di nuovi aiuti di Stato. Stando, infatti, alle ultime notizie, secondo fonti comunitarie l’Italia ha la possibilità di richiedere aiuti di Stato per il salvataggio della compagnia aerea perché sono passati più di 10 anni dall'ultima volta che è stato fatto. In ogni caso, dalla stessa Comunità spiegano che qualsiasi soluzione sarà attuata, dovrà essere comunicata per essere vagliata dalla Comunità in riferimento a norme e regole relative ad aiuti di stato e salvataggi e ristrutturazioni.

Richieste per salvataggio Alitalia e conseguenze per novità per le pensioni

La richiesta di un piano di nazionalizzazione della compagnia aerea attraverso aiuti di Stato non sembrerebbe essere condivisa dallo Stato stesso che, per bocca del ministro dei Trasporti, ha fatto sapere di essere pronto a venderla al miglior offerente. E si tratta di una posizione che dimostra come le priorità per lo stesso esecutivo siano altre, come il salvataggio degli istituti di credito per cui, ricordiamo, poco tempo fa è stato definito una piano di salvataggio da 20 miliardi di euro. Tra queste priorità non rientrerebbero nemmeno quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero il grande duplice vantaggio di rilancio dell’occupazione giovanile, e quindi della produttività, e di accumulare risparmi, seppur nel lungo periodo.

L’intenzione, dunque, è quella di non spendere denaro pubblico per Alitalia ma, stando alle ultime notizie, per salvare i dipendenti della compagnia stessa, servono aiuti comunitari che comunque sono pubblici ma che dovranno essere definiti in un vero e proprio piano di rilancio. E’ tuttavia possibile, come riportano le ultime e ultimissime notizie, che la mobilitazione di 12.500 persone che vogliono mantenere la propria occupazione smuova qualcosa, soprattutto in vista di un voto subito. Se, infatti, Alitalia dovesse realmente fallire, ipotesi che viene decisamente esclusa da esperti analisti, significherebbe non solo affossarne i lavoratori ma anche sminuire la vocazione turistica italiana. Ma anche se lo Stato decidesse di investire nel suo salvataggio, i soldi disponibili comunque non basterebbero.

Nel frattempo, le forze sociali scongiurano l’ipotesi fallimento, chiedendo l’attuazione di un nuovo piano industriale per un concreto rilancio della compagnia, con il coinvolgimenti di tutti gli stessi dipendenti della compagnia e valorizzandone tutte le professionalità. Ora le stesse forze sociali attendono le decisioni definitive dell’esecutivo.

Nazionalizzazione o perdita Alitalia a novità per le pensioni

Se Alitalia venisse nazionalizzata, dunque, sarebbero sempre meno le risorse economiche che rimarrebbero disponibili da impiegare per ulteriori provvedimenti importanti e costosi, come anche le profonde novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti senza oneri per cui sono rispettivamente richiesti 7 e 5 miliardi di euro. D’altro canto, è necessario sottolineare che nel caso di perdita della compagnia di bandiera si perderebbe un asset strategico, motivo per il quale la chiusura o la vendita di Alitalia devono essere scongiurate. E con ulteriori soldi dati per salvare la compagnia, novità per le pensioni importanti verrebbero ancora rimandate, rimandando di conseguenza tutti i vantaggi che esse porterebbero come:

rilancio di occupazione giovanile; rilancio di produttività; rilancio dei consumi; possibilità di risparmi nel lungo periodo.