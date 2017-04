Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 il voto DEF tra pro e contro rilancio pensioni

E’ atteso entro la serata di oggi il voto sulla prima stesura del nuovo Def, che pone le basi per le misure della prossime manovra ma che, come confermano le ultime notizie, sarà suscettibile di diversi cambiamenti fino alla sua approvazione finale, comportando pro e contro per quell’atteso rilancio delle novità per le pensioni che proprio questo documento avrebbe dovuto prevedere. Al momento parliamo di una ipotesi, infatti, che sembra essere scomparsa considerando che si diceva fino a qualche tempo fa che nelle successive stesure dello stesso Def avrebbero potuto essere comprese anche quelle ulteriori novità per le pensioni importanti che avrebbero dovuto essere al centro delle nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali.

Voto Def e pro per rilancio di novità per le pensioni

Le ulteriori novità per le pensioni che, fino a qualche settimana fa, si diceva sarebbero potute rientrare nelle successive stesure del nuovo Def, sono:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione del meccanismo delle probabilità di vita; novità per le pensioni per i giovani.

Ma al momento le prospettive di inserimento delle importanti novità per le pensioni nel nuovo documento finanziario sembrano nulle, mentre per rilanciare l’occupazione giovanile il Dicastero dell’Occupazione avrebbe annunciato un nuovo piano di riduzione delle imposte sull’occupazione, con la speranza che porti risultati decisamente più soddisfacente della deludente nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo. Secondo le ultime notizie, le misure del nuovo Def sarebbero ancora decisamente incerte e potrebbero rappresentare pro e contro al rilancio di novità per le pensioni. Le incertezze del momento relative ai provvedimenti da inserire nel nuovo documento di programmazione economica dipendono anche dal fatto che, come riportano le ultime notizie, si prospetterebbe l’ipotesi di andare al voto subito, scenario che si potrebbe capir meglio dopo la primarie della maggioranza che si terranno domenica.

Considerando, infatti, che l’esecutivo potrebbe cambiare, nessuno sembra sbilanciarsi più tanto: i numeri contenuti ora nel nuovo Def sono piuttosto generici e sommari, le misure incerte e di grande dubbio, il responsabile del Dicastero dell’Economia dopo aver parlato di aumento dell’imposta sul valore aggiunto, dopo qualche ora lo ha smentito, mentre continua a rimanere in silenzio il premier. E si tratta di uno strano silenzio, considerando che l’attuale premier avrebbe potuto, come del resto annunciato tempo fa, attuare cambiamenti negativi e misure impopolari, come revisione e tagli di alcune agevolazioni fiscali e tipologie di pensioni stesse, come le baby pensioni.

Elezioni politiche subito potrebbero rappresenterebbero certamente un pro per il rilancio di novità per le pensioni visto che, come abbiamo già spiegato diverse volte, tutti gli schieramenti politici vi punterebbero alla ricerca di nuovi consensi, voti ed elettori. E quale miglior modo di ottenerli se non puntando su un tema particolarmente caro agli stessi cittadini come le novità per le pensioni tanto importanti e che da tanto tempo continuano ad essere richieste?

Voto Def e contro per rilancio di novità per le pensioni

Se, da una parte, la revisione del Def in vista di elezioni subito potrebbe rappresentare un pro al rilancio di novità per le pensioni, il voto odierno potrebbe anche rappresentare anche un contro per il conto dell’effettivo budget che potrebbe risultare disponibile per l’attuazione di tutti i provvedimenti previsti e per la posizione che si potrebbe prendere sulla nuova proposta di ulteriore riduzione dell’imposta sull’occupazione per il rilancio dell’occupazione giovanile che, come sappiamo, riceverebbe una forte spinta soprattutto da quelle stesse novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che invece ancora una volta potrebbero allontanarsi per mancanza, ancora, di risorse economiche necessarie.