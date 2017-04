Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Laghi, Hollande, Gnecchi

Il caso Alitalia, l’attesa dell’esito del voto transalpino e il voto su nuovo documento economico e manovrina sono le questioni che oggi potrebbero avere importante impatto sullo sviluppo delle discussioni in merito alle ulteriori novità per le pensioni che, si spera, saranno attuate entro al fine di quest’anno anche se, stando a quanto riportano le ultime notizie, al momento sembrerebbe decisamente difficile che queste stesse novità vengano approvate. La situazione generale, infatti, continua ad essere molto complicata, soprattutto all’indomani delle ultime notizie sul futuro di Alitalia.

Le ultime posizioni di Laghi e possibili ripercussioni su novità per le pensioni

Le richieste per Alitalia sono quelle di un piano di salvataggio da parte dello Stato con aiuti che, però,lo stesso Stato non vorrebbe dare, considerando che lo stesso ministro dei Trasporti, come riportano le ultime notizie, avrebbe parlato di vendita della compagnia al miglior offerente. In tal caso, si perderebbe la compagnia di bandiera del Paese, con possibile perdita di credibilità e turismo, ma si avrebbero, d’altro canto, ancora soldi da investire in altri provvedimenti. Nel caso di un nuovo piano per la compagnia, infatti, verrebbe impiegato ulteriore budget che sottrarrebbe ulteriori risorse economiche per l’attuazione di altri importanti interventi, come le stesse novità per le pensioni profonde, come quota 100 o quota 41 per tutti, sempre rimandate, come sappiamo, per mancanza di soldi. Considerando, però, che per molti, secondo le ultime notizie, la ricapitalizzazione sembra impossibile, il caso Alitalia potrebbe risolversi in un commissariamento che potrà concludersi nel giro di sei mesi o con una vendita parziale o totale degli asset di Alitalia o con la liquidazione. Il commissariamento potrebbe essere affidato ad Enrico Laghi, commercialista, già commissario dell’Ilva.

Le ultime affermazioni di Hollande e impatto su novità per le pensioni

Altro condizionamento per l’andamento della partita sulle novità per le pensioni nel nostro Paese è rappresentato dall’atteso voto transalpino. Il primo ha portato al ballottaggio del prossimo 7 maggio due importanti candidati, Macron e Le Pen, e sarà importante vedere chi vincerà perché tante potrebbero essere le ripercussioni anche a livello comunitario. L’attuale presidente francese, Francois Hollande, ha intanto affermato di votare per Macron. Nonostante le ultime e ultimissime notizie parlino di milioni di voti ottenuti dalla Le Pen, sostenuta soprattutto per l’importanza data a tempi cruciali per il presente come sicurezza e terrorismo nonostante posizioni decisamente estreme, Macron potrebbe essere per Hollande il candidato giusto per dare risposte certe ai cittadini. E la sua particolare attenzione a questione occupazionale, per cui ha intenzione di rivedere l’attuale norma, e ulteriori novità per le pensioni ne sono una dimostrazione.

Per quanto riguarda in particolare la questione pensioni, Macron avrebbe annunciato di essere intenzionato ad abolire i regimi speciali per superare le diseguaglianze sociali createsi negli anni e si tratta di un esempio che potrebbe essere seguito nel nostro Paese, ma in toto sulle pensioni guardando il quadro francese che già l’anno scorso ha previsto un abbassamento dell’età pensionabile a 62 anni, soglia dunque decisamente inferiore a quella necessaria in Italia per la pensione finale. Questa novità per le pensioni in Francia dimostra, dunque, come abbiamo spiegato, che non è poi proprio la Comunità ad opporsi all’introduzione di novità per le pensioni più ‘morbide’, considerando che insieme alla Francia anche la Germania ha rivisto le sue norme pensionistiche abbassamento l’età di uscita dalla propria occupazione a 64 anni, con previsio

ne, in entrambe i casi, di uscita anticipata anche a 55-57 con penalità.

Le ultime posizioni della Gnecchi e conseguenze per novità per le pensioni

Anche per adeguamento al modello comunitario delle pensioni, insieme alla necessità di rendere meno rigide le attuali regole pensionistiche, che Maria Luisa Gnecchi, membro del Comitato ristretto per le pensioni, continua a rilanciare sull’estensione della possibilità di uscita a 64 anni per tutti, non solo per gli impiegati del settore privato che al 28 dicembre 2011 fossero regolarmente occupati, ma anche ai non occupati con regole assunzione e alle lavoratrici cosiddette quindicenni. Si tratta di una possibilità che secondo le ultime notizie è prepotentemente tornata ad essere discussa con l’arrivo della cosiddetta manovrina in Aula, che ha avuto sì il via libera, però rendendo sempre più concreta la possibilità di aumento dell’imposta sul valore aggiunto, dimostrando, ancora una volta, come si tenda a percorrere la via più semplice per ottenere soldi, piuttosto che mettere a punto e attuare una vera e profonda revisione della spesa pubblica.

Nulla in riferimento alle novità per le pensioni, ma potrebbero esserci nuovi rilanci in Aula, soprattutto in vista di un recupero del consenso elettorale. E’, dunque, possibile che si possa inserire quale novità relativa al cosiddetto momento successivo di analisi di ulteriori per le pensioni, o che possa aumentare il budget per le ultime novità per le pensioni di mini pensioni con oneri e senza oneri e quota 41, che rappresenterebbe però solo una sorta di contentino, sempre in vita di un voto prossimo, o l’allargamento della possibilità di pensione a 64 anni, che come misura potrebbe essere decisamente molto più utile di altre.