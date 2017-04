Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lotti, Casero, Bobba

Decisamente controverse le ultime notizie sulla Ryder Cup che confermano, infatti, la decisione dell’esecutivo di stanziare nuovi soldi nel nuovo documento correttivo per la rinomata manifestazione di golf che l'Italia ospiterà nel 2022. Secondo le ultime notizie, la garanzia che doveva ammontare a 97 milioni potrebbe ridursi a circa 56 milioni ma mancano conferme, ma le ultime e ultimissime notizie riportano la disponibilità di tutti i 97 milioni di euro necessari di garanzia che sarebbero, dunque, disponibili e ciò significa che nel 2022 la Capitale italiana potrà ospitare la competizione anche se resta decisamente molto aperto il capitolo trasparenza, o meglio, mancanza di trasparenza.

Le ultime affermazioni del ministro Lotti e impatto su novità per le pensioni

I soldi inseriti nel nuovo documento di aggiustamento dei conti richiesto dalla Comunità hanno, infatti, fatto nascere, nel corso del tempo,m diverse discussioni su dubbi, incertezze, perplessità che non sarebbero esistiti se la vicenda fosse stata sempre affrontata in maniera trasparente. A gestire personalmente la vicenda è stato il ministro dello Sport, Luca Lotti, che ha assicurato, come riportano le ultime notizie, un esposizione da parte dello Stato italiano di 'soli' 56 milioni di euro con i mancanti che dovranno arrivare dall'advisor. L'importo, infatti, resta di 97 milioni di euro, come inizialmente previsto, mentre si pensava che 41 milioni potessero arrivare da Infront, che ha acquistato tutti i diritti commerciali per la manifestazione. Ma le cose non sono andate proprio così anche se il contratto con l’advisor è già stato definito e presentato.

Il caso della Ryder Cup è importante perché rappresenta una specchio del modo di fare della nostra Italia, Per Cche cerca sempre soluzioni di sotterfugio, celano le verità reali, quando si potrebbe chiaramente spiegate il perché di certe scelte. Tenere la Ryder Cup rappresenta effettivamente per l’Italia un grande vantaggio, anzi porterà diversi vantaggi, allora perché non spiegare prima e in maniera del tutto chiara, anche da un punto di soldi, la volontà di voler recuperare il denaro necessario piuttosto che nasconderlo? Anche se questo avrebbe significato affermare con chiarezza la volontà di agire con interventi ancora una volta considerati prioritari rispetto ad altri, come la profonde novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti, tanto attese da tempo e sempre rimandate. E questa volta la Ryder Cup vince ancora sulle novità per le pensioni.

Le ultime posizioni del viceministro Casero e conseguenze per novità per le pensioni

Per il vice responsabile del Dicastero delle Finanze, Luigi Casero, secondo le ultime notizie, intervenire con nuovo taglio delle imposte sull’occupazione e aumento dell’Iva sarebbe decisamente più vantaggioso rispetto all’attuazione di novità per le pensioni che, evidentemente, per lui, continuano a non essere una priorità per il rilancio dell’economia italiana, nonostante più volte ne siano stati chiaramente spiegati i vantaggi che porterebbero sia in termini di rilancio occupazionale e della produttività sia in termini di recupero di ulteriori soldi dalle penalità previste da ogni sistema di uscita prima.

Le ultime affermazioni di Bobba e impatto su novità per le pensioni

Anche il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Luigi Bobba, sostiene il taglio delle imposte sull’occupazione piuttosto che ulteriori novità per le pensioni, nonostante lo stesso Dicastero dell’Occupazione da tempo si dica d’accordo con l’attuazione di importanti novità per le pensioni, come quota 100, e abbia annunciato settimane fa nuove riunioni con le forze sociali proprio per la definizione di ulteriori novità per le pensioni di profondo cambiamento dell’attuale sistema ma che continuano ad essere rimandate, tardando a vedere a luce. E ci si chiede, ad oggi, quanto ancora bisognerà aspettare prima che novità per le pensioni universali per tutti e strutturali vengano approvate ed entrino finalmente in vigore?