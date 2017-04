Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa c'è e cosa si potrà aggiungere nella manovrina

Tranne un passaggio sulle mini senza oneri, le novità per le pensioni sono tra i grandi esclusi dalla manovrina. Ma come da ultime notizie pensioni qualcosa potrebbe cambiare.

Il semaforo verde alla manovrina è alla fine arrivato, ma le prospettive non sono affatto incoraggianti. Al di là delle aspettative sulle novità per le pensioni ovvero sui principali punti sul tavolo del ragionamenti, dalle mini mini pensioni a quota 41 fino all'ambitissima quota 100, a preoccupare è il previsto aumento dell'Iva. E non si tratta di un ritocco verso l'alto di poco conto, considerando che quella agevolata è destinata a passare il prossimo anno dall'attuale 10% all'11,5%. Ma sopratutto quella ordinaria schizzerà dal 22% al 25% nel 2018 fino ad arrivare alla cifra record del 25,4% nel 2019 per poi stabilizzarsi al 25% dal 2021. Insomma, numeri realmente elevati che incideranno negativamente su consumi e pensioni. Un sacrificio richiesto per la necessità di fare cassa. L'aumento delle imposte, dirette e indirette, è dunque la strada scelta per far quadrare i conti, sicuramente la più semplice, rinunciando a un progetto più lungimirante basato su novità per le pensioni e revisione della spesa, vera e senza compromessi.

Quali novità per le pensioni potranno aggiungersi nella manovrina

Le novità per le pensioni, tranne un passaggio sulle mini senza oneri, sono tra i grandi esclusi dalla manovrina. Tuttavia con il passaggio in Aula qualche aggiustamento è sempre possibile. Almeno a livello teorico, perché poi è la volontà politica a fare la differenza. Che in questo caso coincide con la prossima chiamata alle urne ovvero con la necessità degli schieramenti di accumulare consensi e riscontri. Sono allora tre le strade percorribili con la manovrina:

l'aggiunta di elementi sulle novità per le pensioni in coincidenza con il cosiddetto momento successivo nonostante la complessità dell'operazione; l'aumento del budget per le mini pensioni con oneri e senza oneri e quota 41, ma in limiti ristretti ed evidentemente in ottica elettorale; la possibilità di consentire di smettere a 64 anni, reale novità per le pensioni.

Il punto è che per ogni piccolo scostamento rispetto al progetto originario e per molti versi insoddisfacente sulle novità per le pensioni, occorre trovare la necessaria copertura. Cosa che evidentemente manca e non è sufficiente la lotta all'evasione e l'aumento delle tasse su giochi e sigarette quali principali voci dell'aggiustamento. Occorre guardare oltre e procedere a un buttar già un progetto di largo respiro che metta nel cuore le novità per le pensioni. Ma qualcosa si può fare subito per ingrossare il budget spendibile ed è una seria revisione della spesa, oltre la sforbiciata da meno di mezzo miliardo di euro alle spese dei ministeri.

La variabile decisiva per le novità per le pensioni

Ma c'è anche un'altra variabile da tenere in considerazione. Con la firma del capo dello Stato sul decreto della manovrina, la Comunità procederà con l'analisi dello sforzo fatto dall'esecutivo e dunque saranno più chiari i reali spazi di intervento sulle novità per le pensioni. Ma in vista delle previsioni economiche e delle Raccomandazioni specifiche per paese, il focus della Comunità sarà concentrato sui cambiamenti strutturali promessi. A quel progetto era legata parte del budget supplementare di cui ha goduto l'esecutivo, ma i risultati appaiono diversi e la Comunità ha un dialogo aperto per avere indicazioni che permettano di aggiustare il tiro.

E qui entra in gioco l'ipotesi di consentire di fare un passo indietro già a 64 anni per andare in pensione, aggirando così le rigide disposizioni adesso in vigore. Non tutti, stando a quanto immaginato, potrebbero sfruttare questa occasione, ma solo coloro che hanno maturato almeno 35 anni di contributi (inclusi quelli figurativi ed eventuali riscatti) entro il 31 dicembre 2012 e, esclusivamente sul versante femminile,

20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012, 15 anni di contributi e almeno 60 anni compiuti al 31 dicembre 2012.

Tutto semplice? Per nulla perché se sulla teoria delle novità per le pensioni si registrano ampie convergenze, è sul piano pratico ovvero quello della disponibilità a finanziare questo provvedimento, che occorre fare i conti con la dura realtà.