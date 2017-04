Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 cosa è successo durante il Ponte

Sono stati giorni di grande attenzione sulle novità per le pensioni. Non tanto e non solo per le ultime notizie su mini pensioni, quota 100, quota 41. Quanto per gli importanti appuntamenti ed eventi di queste festività che, in maniera diretta e indiretta, hanno riflessi sulle novità per le pensioni. Si inizia naturalmente dalle conferme sull'imminente avvio delle procedure per richiedere le mini pensioni ai fatti di Alitalia con le ripercussioni sul personale e dunque sulle novità per le pensioni, passando naturalmente per la manovrina che sistema i conti pubblici e sfiora le novità per le pensioni. E non è di certo da sottovalutare per l'impatto generale che avrà sulle novità per le pensioni a livello comunitario in una sorta di effetto domino, l'esito delle urne transalpine. Il risultato emerso nel week end, in attesa di quello finale, è indicativo dell'aria che si respira e delle prospettive sui grandi temi da affrontare anche a livello comunitario a iniziare dalle scelte locali, tra cui appunto quello sulle novità per le pensioni.

I quattro accadimenti durante il Ponte che hanno conseguenze sulle novità per le pensioni

Nonostante il clima di festività respirato in Italia per via del Ponte, le novità per le pensioni hanno subito piccoli e grandi scossoni. Quattro gli accadimenti da ricordare

la conferma che tra meno di una settimana entreranno in vigore le mini pensioni, ma solo quelle senza oneri, cioè la principale novità per le pensioni di questo 2017; il rifiuto dei dipendenti Alitalia della nuova intesa e di conseguenza è sicura la riduzione del personale, per alcuni dei quali si aprono anzitempo le porte della pensione; il via libera alla manovrina, in cui le novità per le pensioni sono rimaste alla porta; l'esito delle urne transalpine con Emmanuel Macron, più vicino al mondo comunitario, favorito per la vittoria finale su Marine Le Pen, contraria a tutte le imposizioni sovranazionali, anche sulle novità per le pensioni.

L'impatto immediato è dunque per tutti coloro che da tempo guardano con interesse alle mini pensioni senza oneri per smettere l'attività occupazionale. Se il destino di quelle con oneri è ancora imprecisato considerando i ritardi su ritardi accumulati dagli atti ufficiali, per avanzare richiesta per le mini pensioni senza oneri è di fatto tutto pronto.

Esito delle urne transalpine, destino Alitalia e impatto sulle novità per le pensioni

Di interessante c'è poi quanto sta accadendo nel Paese transalpino con la sfida a due tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen per la vittoria finale alle urne. Il primo è favorito sulla seconda ed è interessante inquadrare al situazione nel contesto comunitario, proprio quello che da queste parti ha rappresentato un freno alle novità per le pensioni. Macron chiede consenso anche promettendo

la cancellazione di privilegi in Francia anche in ambito pensioni, l'introduzione di una Cassa unica, la semplificazione dei metodi sulle novità per le pensioni, il mantenimento dei 62 anni per smettere, una vera revisione della spesa per favorire assistenza e detrazioni.

Da parte sua, Marine Le Pen si fa portatrice di un percorso più drastico ovvero l'uscita della Francia della Comunità, la piena sovranità e la totale autonomia in tutte le decisioni, comprese le novità per le pensioni.

Riflettori puntati anche sulla vicenda Alitalia, tra salvataggi e ipotesi di nazionalizzazione. Ma attenzione, perché qualunque sia lo scenario seguente all'esito del voto interno, ci saranno conseguenze anche sulle novità per le pensioni. Anche nel caso in cui emerga un compratore disposto a rilevare l'intera attività, il personale è destinato a essere ridimensionato anche a colpi di pensionamenti. Coloro che rimarranno senza occupazione potranno fruire di due anni di cassa integrazione, poi sull'indennità di disoccupazione. Ma in ogni caso ci saranno costi per lo Stato. L'esecutivo ha indicato un tempo abbastanza breve per l'amministrazione straordinaria di Alitalia: sei mesi di tempo che dovranno portare alla vendita della società o comunque alla sua liquidazione.