Atalanta Juventus streaming

Come vedere Atalanta Juventus in streaming

Signori e signore benvenuti a una nuova puntata dello show bianconero. Atalanta Juventus potrebbe trasformarsi nell’ennesima consacrazione della Vecchia Signora su un campo difficile e contro un’avversaria che potrebbe mettere a dura prova l’impianto di gioco bianconero. Ma dalle parti di Vinovo non si respira particolare tensione.

E ci mancherebbe, dopo la prova di forza che la capolista ha messo in campo nell’ultimo mese tra Serie A, Coppa Italia ed Europa. Non ce n’era bisogno perché la superiorità, almeno in Italia, della squadra di Allegri era stata preventivata a inizio stagione. Ma siccome repetita iuvant, Higuain e compagni hanno voluto ricordare alla compagnia chi comanda anche quest’anno.

Poi è arrivata la prova superba con il Barcellona e, di conseguenza, la trasferta di Bergamo non può far paura. Chi deciderà di vedere Atalanta Juventus in streaming potrà scegliere il modo che si addice maggiormente alle proprie esigenze. E godersi uno spettacolo che si annuncia interessante visto anche il momento di grazia in cui si trova la compagine allenata da Gian Piero Gasperini.

Atalanta Juventus Gasperini senza Dramè e Zukanovic

La sofferta vittoria di Bologna ha consolidato le ambizioni europee dei bergamaschi che sono davvero a un passo dal coronamento di un sogno cullato per molto tempo e ancora più incredibile perché non preventivabile a inizio stagione. Gasperini dovrà affrontare i campioni d’Italia in carica, senza Dramé e Zukanovic, due pedine importanti dello scacchiere nerazzurro. Per il resto i bergamaschi saranno al gran completo con Conti e Spinazzola sugli esterni di centrocampo e Kessié e Freuler in mediana. In attacco, Kurtic e Gomez agiranno alle spalle della punta Petagna.

Atalanta Juventus Rugani favorito su Benatia

Max Allegri può schierare la formazione che ritiene la più indicata per affrontare l’Atalanta senza alcun problema visto che può contare sull’intera rosa, a parte ovviamente Pjaca. Previsto qualche cambio rispetto alla sfida con il Genoa: Buffon rientra tra i pali, Rugani favorito su Benatia al centro della retroguardia. Anche Barzagli inizierà dal primo minuto e questo significa che Chiellini e Bonucci avranno un turno di riposo in vista della semifinale contro il Monaco.

Vedere Atalanta Juventus in streaming

Più si avvicina e più aumenta il numero di tifosi che inizieranno a fare i necessari riti propiziatori. È iniziata anche la caccia al modo migliore per vedere Atalanta Juventus in streaming. Le possibilità saranno tante e tutte semplici ed efficaci. Anche Atalanta Juventus potrà infatti essere vista live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium utilizzando le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un contratto di abbonamento con le pay per view. Now TV, invece, oltre all’offerta di prova gratuita valida per quattordici giorni, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro.

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari che operano fuori dai patri confini. Per esempio Birmania Myanmar, National TV, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen.

Si può infine provare anche con i siti dei bookmaker. In questo caso però non viene garantita la visione dell’evento e bisogna iscriversi alla piattaforma prescelta, aprire un conto online e scommettere di frequente.