730 precompilato 2017: detrazioni. Le spese nuove che si possono inserire. Lista completa

Tra le detrazioni nel 730 precompilato 2017 ci sono le spese mediche per l'assistenza specifica e quelle per l'arredo di immobili di giovani coppie.

Tempi di 730 precompilato 2017 e di detrazioni. Già da oggi è possibile accedere al proprio modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il termine iniziale per inviare il modello 730 precompilato, invariato, modificato o integrato, o anche il 730 ordinario, direttamente dal contribuente, oppure tramite Caf o intermediario abilitato, è invece il 2 maggio. Possono utilizzare il modello semplificato i dipendenti, pensionati e collaboratori che, al dei redditi da lavoro o da pensione, devono dichiarare guadagni da terreni o fabbricati; da lavoro autonomo occasionale o per diritti d'autore; di capitale non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo; diversi o assoggettabili a tassazione separata.

730 precompilato 2017: detrazioni

Tra le detrazioni nel 730 precompilato 2017 ci sono le spese mediche per l'assistenza specifica e quelle per l'arredo di immobili di giovani coppie

anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale. Alla coppia è riconosciuta la detrazione del 50 % delle spese. Ma non sono le sole perché nell'elenco rientrano

erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave school bonus; credito d'imposta per videosorveglianza; detrazione delle spese per l'arredo di immobili di giovani coppie; detrazione delle spese per canoni di leasing per abitazione principale.

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. Le voci che debuttano quest'anno nel 730 precompilato 2017 sono

le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia su parti condominiali; le spese sostenute per le prestazioni di infermieri, psicologi, ostetriche, ottici, veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica; i premi sulle assicurazioni per la tutela delle persone con gravi disabilità.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. Le informazioni già contenute nel 730 precompilato fin dall'anno scorso sono

lavoro dipendente e assimilati o da pensione (redditi, trattenute, addizionali, regionali e comunali); i dati dei familiari a carico; i versamenti degli acconti d'imposta effettuati con il 730 o mediante l'F24; le spese sanitarie e scontrini delle farmacie; gli interessi passivi sui mutui; i premi assicurativi; le spese di ristrutturazione edilizia e quelle per il risparmio energetico; i contributi previdenziali obbligatori; i contributi versati per i lavoratori domestici; le spese universitarie; i versamenti a fondi pensione e Pip; le spese funebri.