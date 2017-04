Atalanta Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

Atalanta Juventus si giocano una buona fetta di opportunità per chiudere con largo anticipo il discorso per quel che riguarda i rispettivi obiettivi. Europa per i nerazzurri, scudetto per i bianconeri

Le esigenze europee della Juventus, che se la vedrà contro il Monaco nella semifinale di andata della competizione continentale più prestigiosa, offrono lo spunto per godere di un anticipo di lusso. Atalanta Juventus si giocano una buona fetta di opportunità per chiudere con largo anticipo il discorso per quel che riguarda i rispettivi obiettivi. Europa League da un lato, scudetto dall’altro.

I nerazzurri sono reduci dal difficile 3-2 al Bologna, i bianconeri dal poker facile facile rifilato al Genoa, mantenendo ancora una volta inviolata la propria porta. Vediamo quali sono i siti web dove sarà possibile vedere questa sfida e come le due squadre si preparano ad affrontare l’impegno.

Atalanta Juventus stesso modulo per i nerazzurri

Gasperini non dovrebbe modificare l’assetto della scorsa settimana. Stesso modulo quindi per i nerazzurri anche con la Juventus. Una dimostrazione di fiducia del tecnico di Grugliasco negli interpreti del suo spartito, in gradi di fermare la cavalcata bianconera e, di conseguenza mettere un altro piccolo tassello nel fantastico mosaico che si sta costruendo in casa bergamasca.

Dramé e Zukanovic non saranno probabilmente della sfida, ma ovviamente gli occhi sono puntati sul Papu Gomez che è il vero leader di una squadra che sta costruendo un sogno.

Atalanta Juventus Lemina al posto di Cuadrado

Khedira, squalificato per l’andata della semifinale contro il Monaco, sarà sicuramente in campo contro l’Atalanta dando anche l’opportunità a Marchisio di tirare un po’il fiato. Nel modulo d’ordinanza cucito da Allegri e che grandi soddisfazioni ha regalato fino a questo momento, il 4-2-3-1, spazio anche Sturaro che sostituirà l’inesauribile Mandzukic, che tirerà il fiato per farsi trovare al meglio all’appuntamento europeo. Stesso discorso per Lemina che scenderà in campo al posto di Cuadrado. Higuain e Dybala guideranno come al solito l’attacco.

Dove e come vedere Atalanta Juventus in streaming

Atalanta Juventus sarà una sfida che si potrà seguire anche in streaming. Saranno come sempre in molti quelli a scegliere questa modalità ben consapevoli anche della successiva necessità di valutare dove e come vedere una sfida che, soprattutto dal punto di vista dei bergamaschi, potrebbe dire molto sul futuro della stagione.

Tante le opzioni in campo e la carrellata può iniziare con l’opzione streaming offerta da Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Una soluzione che accontenta solo quelli che hanno sottoscritto un contratto che ne possono usufruire gratuitamente in esclusiva. Now TV garantisce la visione gratuita della sua piattaforma per quattordici giorni. Non solo ma anche la possibilità di vedere un singolo evento a pagamento senza la necessità di abbonarsi per tutto il campionato. Soluzione che garantisce la possibilità di vedere la sfida anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone invece ai suoi clienti la possibilità di vedere le sfide su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni siti di emittenti satellitari non italiane.

Dimenticate la certezza di vedere le immagini però perché potrebbero intervenire blocchi geografici in grado di limitare ai soli paesi di origine le immagini. Comunque alcuni portali che potreste testare sono: Birmania Myanmar, National TV, Ecuador RedTeleSistema, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Finlandia Yleisradio Oy, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Colombia Radio Cadena Nacional, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo.

Last but not least i siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di scommettere di frequente oltre ovviamente alla necessità di aprire un conto online.