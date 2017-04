Atalanta Juventus streaming quando e come

Atalanta Juventus sarà la sfida che catalizzerà l’attenzione da parte di mezza Serie A. Quella che è invischiata ancora nella lotta per un posto in Europa, anche se quella meno prestigiosa della seconda competizione internazionale. Per quel che riguarda la lotta scudetto, l’interesse cala nettamente di intensità perché la Roma sa benissimo che le possibilità sono solo virtuali o molto remote nella migliore delle ipotesi dato il ruolino di marcia della capolista che per il sesto anno consecutivo potrebbe, il condizionale è d’obbligo solo per motivi scaramantici, conquistare lo scudetto in carrozza.

La Dea avrà il difficile compito di arginare la furia bianconera nel corso di una sfida che, nel caso di un risultato positivo, potrebbe consegnare quasi in via ufficiale il pass europeo ai nerazzurri a coronamento di una stagione davvero incredibile. Ma non sarà facile vista la sete di vittoria che ha contraddistinto la Juventus fin dal nuovo corso iniziato da Conte e proseguito da Allegri nella stessa direzione. Chi vuole vedere Atalanta Juventus in streaming sta già pensando a quando e come scegliere la modalità che più si avvicina alle proprie esigenze.

Atalanta Juventus Gomez e Kessie ristabiliti

Gomez e Kessie si sono ristabiliti durante la settimana e sono stati reinseriti in gruppo. Gasperini, dunque, potrebbe decidere di schierarli fin dal primo minuto contro la Juventus pur essendo consapevole delle condizioni non ottimali. Zukanovic e Dramè probabilmente non avranno la stessa sorte visto che in settimana sono stati sottoposti sempre a lavoro differenziato.

Atalanta Juventus Cuadrado in panchina

Tra i pali dovrebbe rivedersi Buffon, ma in difesa possibile Allegri prosegua sulla linea della rotazione degli interpreti. Recuperabile Cuadrado, che però verrà tenuto in panchina per concedergli un po’ di riposo in vista del Monaco, torna dalla squalifica Pjanic che farà coppia in mediana con Khedira.

Quando e come vedere Atalanta Juventus in streaming

Siamo arrivati dunque al punto giusto per decidere quando e come vedere Atalanta Juventus in streaming. C’è molta curiosità nelle rispettive tifoserie, ma anche più in generale tra chi vuole capire se questa giornata potrà essere già decisiva in qualche modo per una squadra o per l’altra. Fervono i preparativi in vista della sfida e sta per arrivare il momento di scegliere tra le diverse opportunità che lo streaming garantisce.

A partire dai siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali che possono soddisfare alcune esigenze. Ma non sempre si potrà vedere la sfida in questione perché ci sono sempre i blocchi geografici in agguato che, nel caso in cui entrino in gioco, rendono praticamente impossibile vedere le immagini al di fuori del Paese di origine.

Restano in campo le vie offerte da Mediaset Premium e Sky, ovvero le rispettive piattaforme streaming Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano anche se sono disponibili, in esclusiva e gratis, solo per gli abbonati. Now Tv offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni oltre a consentire di acquistare una singola sfida senza la necessità di sottoscrivere un contratto valido per l’intera durata del campionato. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmaker stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.