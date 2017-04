Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 confronto tv primarie TV e rilancio pensioni

Anticipiamo subito come non deve preoccupare l'assenza delle novità per le pensioni dai discorsi che i tre aspiranti alla segreteria del Partito democratico. In fin di dei conti il format scelto per questo primo e unico confronto televisivo in vista delle primarie non permetteva grandi variazioni al tema. Non è infatti un caso che anche altre grandi questioni della politica italiana come la lotta alla corruzione e il contrasto all'evasione fiscale siano rimasti fuori. Tuttavia non c'è da preoccuparsi perché, come raccontato a ritmo pressoché quotidiano dalle ultime notizie pensioni, nell'agenda dei tre esponenti del principale schieramento politico della maggioranza, le novità per le pensioni sono ben presenti. Con gradazioni differenti, tutti e tre sanno bene quanto sia importante e indispensabile intervenire sulle pensioni. E anche in tempi piuttosto stretti.

Emiliano, Orlando, Renzi: primarie TV e novità per le pensioni

Dopo aver visto il confronto TV in vista delle imminenti primarie del Partito democratico non sfugge allora come le novità per le pensioni siano scivolate in secondo piano. Ma tutti e tre i contendenti hanno una posizione ben precisa.

Emiliano punta alla revisione del sistema attuale, al dialogo con i Comitati online sulle novità per le pensioni e alla valutazione seria dell'applicazione di metodi come quota 100 e quota 41; Orlando apre al confronto sulle novità per le pensioni, ma senza stravolgere l'impianto attuale, ma attraverso correzioni e miglioramenti graduali e con il rafforzamento del rapporto con le forze sociali; Renzi non molla le posizioni sulle novità per le pensioni esposte in occasione della prima Leopolda ovvero revisioni delle pensioni delle vedove, razionalizzazione degli assegni di invalidità, contrasto alle truffe, riscrittura delle regole sulle baby pensioni così da accumulare un budget per finanziare le novità per le pensioni.

Naturalmente la posizione dell'ex premier è più strutturata rispetto a quella del responsabile della giustizia in Italia e del governatore della Regione Puglia. Se non altro per la sua esperienza alla guida del Paese che gli ha permesso di osservare dall'interno le ultime notizie pensioni. L'affiancamento del presidente dell'ente di gestione delle pensioni e dell'ex coordinatore della cabina di regia sulle novità per le pensioni, entrambi favorevoli con sfumature differenti su quota 100, quota 41 e assegno universale, fa capire come le novità per le pensioni sia comunque un rilevanti punto nell'agenda delle priorità.

Patrimoniale e occupazione: conseguenze sulle novità per le pensioni

Altre indicazioni interessanti emerse dal confronto TV e con conseguenze sulle novità per le pensioni sono arrivate dalle posizioni su una eventuale patrimoniale e sul mercato occupazione. Sul primo versante si registrano un no e due sì. Solo l'ex premier ha bocciato l'idea di una patrimoniale. Sull'occupazione ovvero sulla valutazione di quanto fatto finora che non ha tenuto conto del legame con le novità per le pensioni, un giudizio positivo (Renzi) e due negativi (Orlando e Emiliano).