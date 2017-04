Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Guerini, Boccia, Damiano

Tre programmi e per tre posizioni differenti sulle novità per le pensioni, come emerge sempre più chiaramente dalle ultime notizie pensioni.

Le prospettive delle novità per le pensioni sono strettamente legate a quanto accadrà domenica con la scelta della nuova guida del principale schieramento a sostegno della maggioranza. Tre candidati, che si sono confrontati pubblicamente, per tre programmi e per tre posizioni differenti, come da ultime notizie pensioni.

Le recenti posizioni di Lorenzo Guerini e conseguenze su novità per le pensioni

Cambiamenti sì, ma senza esagerare e dunque senza riscrivere le disposizioni attuali. Le recenti posizioni di Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito democratico, vanno nella scia di quelle dell'ex premier. Lo stesso che ha partecipato al primo e unico confronto con gli altri candidati alle imminenti Primarie. In qualche modo le novità per le pensioni si devono autofinanziare reperendo il budget necessario dalle revisioni delle pensioni delle vedove, dal contrasto a quelle di invalidità, dalla lotta alle truffe di cui sono sempre piene le ultime notizie pensioni, da un ripensamento di quelle baby pensioni che tante critiche hanno sollevato e continuano a suscitare. Il prossimo passo, prima di concentrarsi sulle novità per le pensioni, è però attendere il risultato di domenica che appare comunque blindato: l'ex segretario dovrebbe vincere senza troppe difficoltà.

Le ultime posizioni di Francesco Boccia e impatto su novità per le pensioni

Punta al dialogo Francesco Boccia sulle novità per le pensioni e non è affatto un caso che abbia scelto di sostenere la candidatura di Michele Emiliano alle primarie del Partito democratico. Un dialogo che passa dall'ascolto delle posizioni dei comitati online, sempre più numerosi e sempre più decisi a fare sentire le loro ragioni. Tra le posizioni da cui Boccia non arretra c'è quello della valutazione dell'applicazione di quota 100 per tutti e di quota 41 per chi ha iniziato la carriera occupazione da giovane. Di interessante c'è che intende andare avanti su questa strada delle novità per le pensioni anche in seguito ovvero anche in caso di sconfitta di Emiliano, andando così a far parte dell'opposizione interna del principale schieramento dell'attuale maggioranza. In fin dei conti, si tratta della stessa posizione ricoperta in questi ultimi anni tenendo lontana la tentazione di separarsi.

Le ultime affermazioni di Cesare Damiano e impatto su novità per le pensioni

A proposito di Partito democratico, è interessante notare come a sostenere Andrea Orlando nella sua gara alla conquista della segreteria ci sia Cesare Damiano. Si tratta del coordinatore del Gruppo pensioni a Montecitorio, proprio quello che nel corso degli ultimi anni è stato tra i più attivi nel proporre idee e suggerimenti sulle novità per le pensioni. A conti fatti, un po' per ragioni politiche e un po' per lo scarso budget stanziato, ma molte delle ipotesi di cambiamento sono rimaste tale. In ogni caso, Damiano vede nel responsabile della giustizia in Italia la figura più adatta per aggiustare le pensioni. Non con una completa riscrittura dei metodi per smettere anzitempo, ritenuta improponibile per via dei delicati equilibri di cassa, quanto a colpo di miglioramenti e correzioni e con un coinvolgimento vero e non solo di facciata delle forze sociali.