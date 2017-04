Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 privilegi pensioni forze sociali cancellate da ente pensioni

Non bisogna considerarlo un attacco alle forze sociali. Perché è sin dal giorno del suo insediamento che il numero uno dell'ente di gestione delle pensioni è impegnato nel contrasto alle rendite e alle posizioni di privilegio. In sintesi: a mettere in piedi un progetto di novità per le pensioni che sia quanto più possibile universale ed equo. Più facile a dirsi che ad attuarsi alla luce delle ultime notizie pensioni che riferiscono di resistenze e poca propensione a fare un passo indietro da parte di chi fruisce da anni di un trattamento migliore e non più sostenibile. Il passaggio dall'analisi della posizione delle forze sociali alla proposizione di ricette e di proposte per allinearne la posizione in ambito pensionistico è stato conseguente, ma per nulla scontato in un Paese in cui vale la regola che una mano lava l'altra.

Privilegi pensioni forze sociali e impatto sulle novità per le pensioni

Non si tratta di certo di un atto in grado di sparigliare le carte sul tavolo delle novità per le pensioni e a conti fatti l'impatto sarà limitato se non simbolico. Ma si tratta comunque di un segnale di attivismo dell'ente di gestione delle pensioni che si aggiunge a quelli precedenti, come

il progetto di novità per le pensioni basato su assegno universale e l'unificazione dei trattamenti; l'operazione porte aperte per l'armonizzazione dei regimi, tra cui appunto quello delle forze sociali; l'introduzione della busta arancione per consentire di conoscere l'importo della pensione futura; il coraggio di dire che mini pensioni e quota 41 avranno poco successo come novità per le pensioni.

Entrando nel dettaglio dell'intervento ipotizzato dall'ente di gestione delle pensioni, nel mirino ci sono i contributi aggiuntivi figurativi a favore degli appartenenti alle forze sociali in aspettativa non retribuita o in regime di distacco retribuito (in vigore nel comparto pubblico). E non si tratta di cifre di poco conto considerando che l'assegno di pensione schizza in alto fino al 27%, anche calcolato con il più vantaggioso retributivo, rispetto a un trattamento normale.

Ma si arriverà fino in fondo con le conseguenze sulle novità per le pensioni?

Si tratta dunque di una posizione di privilegio non concessa ad altri e per cui viene invocata una equiparazione in un periodo in cui si fa fatica a portare a casa ulteriori novità per le pensioni per assenza di budget. Non solo, ma le stesse prospettive sulle pensioni non sono affatto rosee tra chi non riesce a smettere e chi, alle prese con carriere precarie e discontinue e aumento progressivo delle probabilità di vita, in pensione non arriverà mai. Ma quello che può apparire un atto dal destino segnato sembra che stia in realtà subendo qualche stop di troppo. Già messo nero su bianco e inviato, il documento è adesso sul tavolo degli organismi interni del dicastero dell'occupazione. Quanto tempo ci vorrà per dare (o negare) il via libera è tutto da scoprire, facendo presente come le ultime notizie pensioni riferiscano della richiesta di tempo solo per concludere questa prima fase di valutazione.