Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Poletti, Camusso, Boeri

In attesa che mini pensioni e quota 41 decollino, come colonne portanti del nuovo progetto delle novità per le pensioni, sono tanti le occasioni fornite dalle ultime notizie pensioni che alimentano dibattito e prospettive. Con interessanti scenari che si prospettano, come i tentativi di passare dalle parole ai fatti nel contrasto alle posizioni di privilegio sulle pensioni.

Le recenti posizioni di Giuliano Poletti e conseguenze su novità per le pensioni

Ci sono le riunioni in corso per studiare le più appropriata novità per le pensioni da far passare con la manovra per Giuliano Poletti, il responsabile delle decisioni su pensioni e occupazione in Italia, c'è anche da fare i conti con le ultime notizie pensioni. Quelle che a suo dire sono di segno positivo. Perché, si lavora più a lungo ma si va in pensione in media con un assegno più pesante. I nuovi dati ufficiali sono valutati positivamente da Poletti, anche se non tengono in conto dei numeri sugli occupati e non rientrano le mini pensioni, ancora non in vigore. E poi, particolare di primo piano anche in ottica correttiva con le novità per le pensioni, le situazioni sono chiaramente molto diverse a seconda delle gestioni che si prendono in considerazione.

Le ultime posizioni di Susanna Camusso e impatto su novità per le pensioni

Per la numero uno della Confederazione generale italiana del lavoro, la tensione sulle novità per le pensioni va tenuta costantemente alta. Anche e soprattutto adesso che il sipario su questa esperienza alla guida del Paese sta volgendo al termine e con la cancellazione di alcuni quesiti per il prossimo voto popolare. Le attenzioni di Susanna Camusso sono puntate non solo sulla prossima manovra, quella che sarà pronta solo alla fine dell'anno con conseguenze sulle novità per le pensioni nel 2018. Ma proprio su questi giorni di riunioni e confronti, per la verità piuttosto altalenanti e mai realmente risolutivi, sul cosiddetto momento successivo sulle pensioni. Ma c'è anche un'altra grana da affrontare, come vediamo nel dettaglio nel paragrafo successivo, ed è quella dell'atto dell'ente di gestione delle pensioni per la cancellazione dei privilegi delle forze sociali.

Le ultime affermazioni di Tito Boeri e impatto su novità per le pensioni

Non c'è dubbio che a catturare le attenzioni del mondo delle pensioni sia soprattutto Tito Boeri. Sono proprio le ultime notizie pensioni a riferire dell'intenzione del coordinatore dell'ente di gestione delle pensioni a mettere in riga le forze sociali. Stop, insomma, a quei privilegi che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di incassare assegni di pensione più alti, fino a quasi il 30% per via dei metodi in vigore che consentono di cumulare contributi aggiuntivi figurativi a favore degli appartenenti alle forze sociali in aspettativa non retribuita o in regime di distacco retribuito per quelli del comparto pubblico. Per Boeri si tratta evidentemente di un posizione non più sostenibile né dal punto di vista di cassa e né in un contesto in cui gli sforzi sono indirizzati a elaborare novità per le pensioni che siano quanto più eque possibili.