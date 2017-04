Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 presenze pensioni in DEF ufficiale votato

Non tutto sulle novità per le pensioni è andato per il vero giusto con il Documento di economia e finanza: quali sono adesso le prospettive?

Novità per le pensioni in DEF ufficiale

Si resta con l'amaro in bocca sulle novità per le pensioni in seguito al voto favorevole del parlamento sul Documento di economia e finanza. Non solo è mancato lo scatto per l'introduzione di ulteriori provvedimenti per correggere e ampliare quanto attualmente previsto. Ma anche le norme varate dall'esecutivo hanno subito un ridimensionamento rispetto alle aspettative iniziali. E il tutto mentre continuano a mancare tanti dettagli e i numeri particolareggiati su molti aspetti del documento. Se la situazione appare ingessata, il tappo potrebbe saltare nel caso di ritorno alle urne. Difficile adesso capire quando gli italiani potranno rinnovare la classe parlamentare, ma non c'è dubbio che tutti i piani di lavoro su mini pensioni, quota 41 e quota 100 sarebbero di nuovo al centro dell'attenzione con esiti tutti da scrivere.

Novità per le pensioni in DEF ufficiale votato

Non tutto sulle novità per le pensioni è andato allora per il vero giusto con il Documento di economia e finanza. O almeno non tutte le aspettative iniziali sono state soddisfate. In buona sostanza

l'assegno universale per chi è lontano dalla pensione ed è privo di occupazione si è trasformato in una estensione dell'assegno in favore degli indigenti; la riscrittura delle detrazioni ha perso la sua spinta nel più ampio contesto delle novità per le pensioni; via libera alle direttive generali per favorire l'innalzamento della qualità del rapporto vita-lavoro.

Ovviamente si tratta un progetto modesto sulle novità per le pensioni e non sufficienti a contenere il desiderio di cambiamento. Arrivati a questo punto, il testo comincerà il percorso di conversione alla Camera, dove è già stato assegnato agli organismi competenti. Nel vivo non si dovrebbe entrare prima di metà maggio, ma si stanno delineando alcuni temi su cui si potrebbe concentrare il dibattito. Il testo impegna l'esecutivo a una serie di interventi, dalla riduzione delle imposte sull'occupazione giovanile e la revisione delle aliquote Irpef, a una nuova fase della revisione della spesa. Superato lo scoglio del voto sul documento toccherà infatti al maxi-decreto da 68 articoli affrontare il test del Parlamento, dove già si profila il rischio del solito assalto alla diligenza.

Poche novità per le pensioni ma due fattori potrebbero essere decisivi

C'è stata dunque poca convinzione e poca voglia di intervenire sulle novità per le pensioni con il Documento di economia e finanza. Ma attenzione a due fattori che potrebbero rivelarsi decisivi:

il ritorno alle urne; la svolta comunitaria.

Nel primo caso le novità per le pensioni finirebbero al centro dell'attenzione sia nel breve e sia nel medio termine ovvero sia per via della necessità degli schieramenti di trovare consenso e sia per le successiva formazione di un nuovo esecutivo. Nel secondo caso, dopo anni di rigidità, la Comunità cerca di dare un segnale di cambiamento con un nuove progetto che mette al centro salari, pensioni, contrattazione collettiva, congedo parentale, orario di occupazione e attenzione per i lavoratori sempre più indigenti e sempre più in difficoltà.