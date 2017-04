Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 una sorpresa sugli atti ufficiali attesi pensioni

Tempi lunghi sulle novità per le pensioni. O almeno per quelle per cui l'esecutivo aveva promesso l'attivazione già dal primo maggio. Si tratta della mini pensioni con oneri e di quota 41 per chi ha iniziato da giovanissimo la carriera occupazionale. Eppure si tratta di due strumenti di cui si discute da molto tempo e di cui l'esecutivo aveva annunciato ed esaltato la loro portata. Il tentativo di giocare in anticipo non ha evidentemente giocato a suo favore così come la lunga sequenza di rassicurazioni testimoniata dalle ultime notizie pensioni sul rispetto della tabella di marcia. Di fatto, la sola novità per le pensioni ai nastri di partenza è quella della mini pensioni senza oneri, tecnicamente meno impegnativa perché non coinvolge gli istituti di credito e i costi per smettere anzitempo sono tutti a carico dei forzieri statali.

Quando gli atti ufficiali sulle novità per le pensioni

Appurata l'inaffidabilità degli annunci sull'imminenza della loro pubblicazione, non ci sono certezze sui tempi degli atti ufficiali sulle novità per le pensioni vedranno la luce. Le ipotesi sono due:

già questo venerdì (ipotesi ottimistica) per poi andare alla magistratura amministrazione; nella prima metà di maggio o anche oltre con successivo slittamento dell'entrata i vigore delle novità per le pensioni.

Di certo c'è da cancellare il mese di maggio come quello in cui si potrà iniziare a fare richiesta di accesso alle mini pensioni con oneri. Perché non basta chiedere di smettere anzitempo. Occorre aspettare la risposta sperando di entrare in graduatoria, ma stando così le cose non si sarà prima di settembre o anche tra dicembre e gennaio se l'esecutivo non riesce a uscire fuori da questa palude in cui si è impantanato.

Via libera solo alle mini pensioni senza oneri

Tra le novità per le pensioni introdotte in questo 2017 ci sono le mini pensioni senza oneri, la sola per cui sono già stati varati gli atti finali. Si tratta della possibilità concessa a quattro categorie di lavoratori di smettere anzitempo senza alcun costo ovvero senza penalizzazioni nell'assegno di pensione. Non tutti possono fruire di questa opportunità e non in qualunque momento della carriera lavorativa. Le regole sono molte precise sia in riferimento a come funziona e sia a destinatari e requisiti prima di effettuare il calcolo. Più esattamente, le categorie che possono fruire delle mini pensioni senza oneri sono

chi assiste parenti disabili (almeno al 74%) e gli stessi lavoratori disabili (sempre almeno al 74%), coloro che non hanno lavoro, gli addetti a occupazioni faticose,

Per tutti loro è indispensabile l'iscrizione a istituti di previdenza pubblici obbligatori, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata dell'ente di festone delle pensioni. Come confermato dalla ultime notizie pensioni, possono avanzare richiesta di accesso a questo strumento coloro che hanno compiuto 63 anni di età e hanno maturato almeno 30 anni di contribuzione ovvero 36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività faticose. Prima di fare richiesta per l'accesso alle mini pensioni è importante fare presente come questa strada non sia compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di mancanza di occupazione involontaria né è percorribile da coloro che sono già percepiscono una pensione diretta.