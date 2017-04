Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Romani, Laforgia, Fassina

Aspre critiche per l'assenza di novità per le pensioni, di investimenti e di riduzione della spesa statale nel nuovo iter economico.

Proprio il via libera al Documento di economia e finanza ha rappresentato un motivo di spaccatura tra la maggioranza e il resto degli schieramenti politici. Il coro di critiche per l'assenza di novità per le pensioni, di investimenti e di riduzione della spesa statale è stato ben intonato e unanime. E con una richiesta supplementare: tornare alle urne.

Le recenti posizioni di Paolo Romani e conseguenze su novità per le pensioni

Durissime critiche del capogruppo di Forza Italia al Senato Paolo Romani al Documento di economia e finanza. La sua posizione di contrarietà è su più livelli. Mancano le novità per le pensioni, ma anche quei provvedimenti che erano stati paventi dall'esecutivo, uno su tutti la riduzione delle imposte. E come se non bastasse, argomenta l'esponente di centrodestra, anche l'abbattimento della spesa pubblica è rimasto un ricordo. Proprio un contenimento dei costi della macchina statale avrebbe permesso di finanziare alcuni dei provvedimenti più ambiti dalla stessa Forza Italia sulle novità per le pensioni come il ritocco verso l'alto degli assegni più bassi. A suggello delle contestazioni ci sono le critiche per i troppi bonus e il conseguente auspicio di un cambio alla guida del Paese.

Le ultime posizioni di Francesco Laforgia e impatto su novità per le pensioni

Con la frantumazione degli schieramenti politici sono tanti i gruppi che hanno adesso il potere di staccare la spinta all'esperienza di questo esecutivo. Come il Movimento democratico e progressista che, per bocca del suo capogruppo Francesco Laforgia, invita il premier a rivedere la sua azione. La minaccia è piuttosto velata poiché afferma esplicitamente di non voler mandare tutto con le gambe per aria. Ma è evidente che anche le ultime azioni, con particolare riferimento alle novità per le pensioni, una questione su cui questo schieramento si è smarcato dalla maggioranza, hanno lasciato molta insoddisfazione. Quando afferma ad esempio che il budget stanziato per contrastare l'indigenza è da ritenersi adeguato e che le differenze di vedute sono troppo, allora non c'è affatto da dormire sonni tranquilli e l'appoggio parlamentare può venire meno.

Le ultime affermazioni di Stefano Fassina e impatto su novità per le pensioni

Giudizio negativo di Stefano Fassina di Sinistra Italiana-Possibile sulle novità per le pensioni ovvero sull'assenza di provvedimenti da hoc nel Documento di economia e finanza. Non solo, ma l'ex esponente della maggioranza rincara la dose affermando come questo esecutivo abbia preso una direzione opposta rispetto a quella auspicata. Anziché insistere su provvedimenti che andrebbero a impattare sulla condizione di vita degli ultimi, come appunto le novità per le pensioni, la svolta è quasi neoliberista. Ma le speranze di un cambiamento, a detta di Fassina, sono ben poche, e la sola speranza di un cambio di marcia potrebbe arrivare dall'avvicendamento alla guida del Paese. Ma capire quando si potrà tornare alle urne è adesso difficile da capire tra momenti in cui sembra che il voto sia imminente e altri in cui i tempi sembrano decisamente lunghi.