Torino Sampdoria streaming

Come vedere Torino Sampdoria in streaming

Torino Sampdoria potrebbe essere analizzata con la lente degli ex. Quagliarella, prodotto del vivaio granata, De Silvestri a parti inverse (anche se non giocherà), Maxi Lopez e lo stesso Mihajlovic che, con la maglia blucerchiata ha scritto pagine importanti nella sua carriera da calciatore, potrebbero determinare in un senso o nell’altro l’esito di una sfida che si preannuncia spumeggiante.

Torino e Sampdoria sono squadre che non hanno nulla da chiedere ai rispettivi campionati. Nulla di meglio per quelli che si accingono a vedere le sfide della Serie A. Molti dei quali sceglieranno anche per Torino Sampdoria lo streaming.

Torino Sampdoria Mihajlovic emergenza in difesa

Mihajlovic dovrà ancora una volta fare i conti con l’emergenza in difesa visto che alle solite defezioni che hanno costretto il tecnico serbo a raschiare il fondo del barile, si aggiungerà contro la Sampdoria quella di De Silvestri. Ma il rientro di Zappacosta, potrebbe mitigare l’amarezza per Sinisa Mihajlovic.

Altri dubbi che stanno minando la tranquillità del tecnico granata riguardano il centrocampo, nello specifico Benassi che potrebbe saltare la sfida se le sue condizioni non saranno ottimali. Molto dipenderà dalle ultime sessioni d’allenamento e una decisione verrà presa solo a poche ore dal fischio di inizo. Ljaijc trequartista dopo aver conquistato la piena fiducia di tutto l’ambiente dopo un periodo pieno di alti e bassi.

Torino Sampdoria Schick dal primo minuto

La battuta d’arresto, improvvisa ed inaspettata, contro il volitivo Crotone ha fatto saltare qualche certezza tra i doriani. I blucerchiati, dopo i buoni risultati dell’ultimo mese, sono incappati nella classica giornata no e adesso Giampaolo ha il compito di ricostruire fiducia e determinazione per riprendere subito il cammino. C’è ancora un finale di stagione da onorare e non si può mollare la presa.

Meglio affrontare una squadra tosta come il Toro per ritrovare la convinzione giusta. Schick e Bruno Fernandes saranno in campo fin dal primo minuto. Si attende una ripresa di Quagliarella che non ha affatto convinto nella sfida ai calabresi della scorsa settimana.

Vedere Torino Sampdoria in streaming

Più il fischio di inizio si avvicina e più aumenta l’impazienza di quei tifosi che, non potendo essere presenti allo stadio, né tantomeno avendo sottoscritto un contratto di abbonamento, provano a vedere Torino Sampdoria in streaming. Vediamo quali sono le diverse alternative possibili.

La soluzione classica sarà disponibile anche per Torino Sampdoria. Stiamo parlando delle emittenti che hanno acquistato l’esclusiva dei diritti della Serie A in Italia Sky Sport e Mediaset Premium utilizzando le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un contratto di abbonamento con le pay per view. Now TV, invece, oltre all’offerta di prova gratuita valida per quattordici giorni, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple.

