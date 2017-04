Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 De Micheli, Le Pen, Prodi

Sono tanti gli eventi in grado di caratterizzare il dibattito sulle novità per le pensioni e di avere conseguenze immediate o nel tempo. Sia che si tratti di appuntamenti nazionali, come la scelta della guida del principale schieramento a sostegno della maggioranza, e sia dell'individuazione del nuovo leader del Paese transalpino. Per ragioni differenti, le novità per le pensioni vengono fatalmente influenzate.

Le recenti posizioni di Paola De Micheli e conseguenze su novità per le pensioni

Continua a difendere l'iter economico adesso approvato dal parlamento nonostante i pochi apprezzabili successi sul terreno delle novità per le pensioni. Ma per Paola De Micheli, sottosegretario al Tesoro, ci sono tante ragioni per difendere l'impostazione generale che, a suo dire, assicura stabilità ed equilibrio. E a proposito di ultime notizie pensioni, Paola De Micheli fa anche notare come sulle mini pensioni senza oneri è stato confermato il calcolo su 7 anni dei 6 in attività faticose oltre che la possibilità per gli istituti di credito di cartolarizzare i finanziamenti garantiti. Il tutto, rimarca, garantendo un buon assetto nei conti statali.

Le ultime posizioni di Marine Le Pen e impatto su novità per le pensioni

C'è una posizione molto importante nel programma di Marine Le Pen da non perdere di vista perché è una di quelle che, in caso di conquista del Paese transalpino potrà avere dirette conseguenze sulle novità per le pensioni nelle scelte locali. La leader dell'estrema destra intende infatti negoziare con la Comunità il recupero della piena sovranità monetaria abbandonando l'euro ma anche l0indipendenza della banca centrale, oltre a quelle territoriale, legislativa ed economica. Ma attenzione perché in caso di insuccesso, lancerà un referendum per l'uscita dalla Comunità. E stiamo parlando di un Paese che è una colonna dell'impalcatura comunitaria e se dovesse sfilarsi le conseguenza sarebbero irreversibili e deflagranti. Le previsioni di questi ultimi giorni la danno comunque in svantaggio rispetto al suo avversario.

Le ultime affermazioni di Romano Prodi e impatto su novità per le pensioni

Le preoccupazioni dell'ex premier Romano Prodi sono sulle primarie di domenica del Partito democratico. Perché proprio di preoccupazioni si tratta, al di là dei programmi dei tre candidati contenenti posizioni ben differenti sulle novità per le pensioni. Non tanto o comunque non solo su chi conquisterà la segretaria. Quanto piuttosto sulla partecipazione a questa giornata di scelta. Stando infatti alle previsioni di queste ore di vigilia, si prospettano numeri molto inferiori rispetto a quelli delle ultime primarie. Di conseguenza, se questo trend negativo dovesse essere confermato, il prossimo segretario del Partito democratico godrà di una minore legittimazione che si rifletterà anche nelle azioni. Proprio quello delle novità per le pensioni è uno dei capitoli più delicati e le posizioni dei contendenti, come premesso, sono differenti se non, per alcuni aspetti, antitetiche.