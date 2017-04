Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ultimi 5 giorni cosa è successo

Gli ultimi sono stati giorni cruciali sulle novità per le pensioni. Tra conseguenze dirette, come nel caso del via libera all'iter economico, e ripercussioni indirette tra il voto transalpino e le primarie per la conquista del principale schieramento a sostegno della maggioranza, l'attenzione è stata mantenuta costantemente alta. In tutti i casi c'è un punto in comune. C'è ancora molta da scrivere perché quella dell'iter economico è solo un passaggio, per quanto importante e altamente indicativo, di un percorso più lungo che troverà conclusione solo alla fine dell'anno ed è ancora soggetto a molte variabili. E lo stesso voto transalpino è ancora aperto, anche se c'è naturalmente favorito, al pari della primarie, anche se dal confronto dei giorni scorsi le ultime notizie pensioni sono state sorprendentemente messe da parte. Sono dunque tre gli accadimenti più importanti:

il voto transalpino e l'importanza per le novità per le pensioni; il voto finale sul Def e i provvedimenti sulle novità per le pensioni; il voto delle primarie e il confronto sulle novità per le pensioni.

Il voto transalpino e l'importanza per le novità per le pensioni

C'è una ragione ben precisa per cui il voto transalpino è importante per le novità per le pensioni in Italia. Si tratta del secondo più importante Paese a livello comunitario e dunque in grado di influenzare le linee generali che, sullo stretto fronte delle pensioni, sono da sempre penalizzanti per l'Italia. A sfidarsi non solo sono due contendenti di diversa estrazione e formazione, ma due visioni differenti del futuro e del ruolo della Comunità. Da una parte c'è Emmanuel Macron, molto vicino all'establishment comunitario e parzialmente favorevole a rivedere le regole sulle pensioni. Dall'altra c'è Marine Le Pen, decisamente antisistema e convinta sostenitrice dell'uscita del Paese dalla stessa Comunità. Previsioni alla mano, il primo è favorito sul secondo ma si sa, le sorprese sono dietro l'angolo.

Il voto finale sul Def e i provvedimenti sulle novità per le pensioni

La principale delusione degli ultimi giorni in tema novità per le pensioni è arrivata dal Def perché poco è stato fatto e molte aspettative sono state deluse. Più precisamente i soli provvedimenti da segnare in agenda sono:

l'allargamento del sostegno al reddito per chi si trova in condizione di indigenza; la parziale revisione delle detrazioni.

Evidentemente è troppo poco, come fatto notare dalle affermazioni e delle valutazioni sulle novità per le pensioni di buona parte degli esponenti degli schieramenti politici.

Il voto delle primarie e il confronto sulle novità per le pensioni

Questi sono stati infine i giorni dell'attesa della primarie per la conquista del principale schieramento a sostegno della maggioranza, condensata nel confronto tra i tre candidati. Nonostante abbiano visioni differenti e per certi versi anche opposte, le novità per le pensioni non sono entrate nel dibattito, anche perché compresse dal format di domande e risposte sintetiche in 30 secondi.