Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 a maggio atti finali nulla e seconda fase pensioni

Sono alte le aspettative per il prossimo mese di maggio sulle novità per le pensioni. E sono attese su due piani. Il primo è quello della chiusura della prima fase delle pensione, ma come vedremo a breve con le ultime notizie pensioni, la situazione non è affatto chiara e senza dubbio il cronoprgramma iniziale è ormai saltato. Il secondo è quello del momento successivo che sta però procedendo a rilento. Si sta andando avanti a suon di riunioni, ma senza andare al di là di una fase preliminare e senza entrare nel cuore dei problemi. Tuttavia non vanno escluse sorprese anche inaspettate perché il confronto sulle novità per le pensioni si sovrappone con altri appuntamenti come la manovra correttiva, l'iter economico e, in prospettiva, con il voto per la scelta della guida del Paese con tutto il suo carico di stravolgimenti che pota con sé.

Incertezza sui tempi degli atti finali delle novità per le pensioni

Continuano a non essere chiari i tempi di chiusura di questa prima fase delle novità per le pensioni ovvero quelli del varo della novità per le pensioni. E le ripercussioni sono proprio sui destinatari che vedono rinviato l'appuntamento con l'accesso ai nuovi strumenti per smettere anzitempo. In questo momento

mancano gli atti finali su mini pensioni con oneri e quota 41; è stato varato l'atto finale sulle mini pensioni senza oneri, ma i tempi per avanzare richiesta sono ancora in dubbio.

Stando infatti a quanto inizialmente previsto, la prossima doveva essere la settimana iniziale per chiedere di accedere a questi nuovi strumenti e sperare di rientrare nella graduatoria dei beneficiari. A dominare è però l'incertezza e di conseguenza si va avanti a suon di ipotesi e indiscrezioni. Il via libera alla presentazione delle richieste potrebbe essere dato già tra giugno e luglio o subito dopo l'estate, tra settembre e ottobre. Il problema è rappresentato dai tempi di risposta e non è da escludere che possano slittare a dicembre se non a gennaio per il prossimo anno. Insomma, si tratta di uno quadro per nulla rassicurante anche perché si sta sovrapponendo con il cosiddetto momento successivo delle novità per le pensioni che dovrebbe portare al completamento di quanto finora indicato.

Seconda fase pensioni: quali novità

La seconda fase delle novità per le pensioni è allora già stata avviata e il prossimo step è la riunione del 4 maggio. Ci sono già alcuni punti all'ordine del giorno su cui è iniziato il confronto tra esecutivo e forze sociali, tra cui la posizione dei giovani, sempre più alle prese con carriere occupazionali discontinue e precarie e dunque a rischio pensione. Ma c'è poi una interessante sorpresa che potrebbe saltare fuori dagli aggiustamenti dell'iter correttivo ed è il possibile allargamento delle categorie che potranno beneficiare di quota 41, per ora limitato a

lavoratori dipendenti senza occupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi sussidi di alcun tipo; lavoratori dipendenti e autonomi che assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità di almeno il 74%; lavoratori dipendenti e autonomi con disabilità di almeno il 74%; lavoratori dipendenti addetti a lavori faticosi che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle attività rientranti in un apposito elenco.