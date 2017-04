Il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A tra Inter e Napoli alletterà i palati di migliaia di tifosi ed appassionati che per vederla opteranno per le diverse soluzioni dello streaming

Come vedere live gratis in streaming Inter Napoli

L’atmosfera intorno a San Siro sta iniziando a scaldarsi visto l’avvicinarsi dell’ora X. Partito il conto alla rovescia dei tifosi nerazzurri e partenopei che intendono vedere Inter Napoli, posticipo che chiuderà il programma della trentaquattresima giornata della Serie A domenica sera, in streaming.

Un’opportunità per vedere live gratis diretta sui dispositivi mobili, come smartphone e tablet, o anche sui PC. Ovviamente questa modalità viene preferita da chi non potrà essere presente allo stadio e da quelli che, per una ragione o per un’altra dovranno rinunciare alla comoda postazione in salotto.

E sceglieranno una delle diverse opzioni che compongono la vasta gamma di possibilità dello streaming. Tante le novità, insomma, disponibili per un pubblico che di settimana in settimana sceglie proprio lo streaming, e lo faranno anche per vedere Inter Napoli, per dissetare la propria sete di calcio.

Inter Napoli streaming live gratis diretta sui siti delle emittenti

La caccia alla modalità che più si avvicina alle diverse esigenze per vedere Inter Napoli in streaming live gratis è ormai dichiarata aperta e si può già constatare l’aumento delle ricerche online dei siti delle emittenti che operano fuori confine. Una delle alternative che riscuote sempre più successo che però non sempre si rivela di semplice attuazione.

C’è bisogno infatti di grande attenzione nella selezione dei portali, visto che non tutti i siti propongono le immagini anche per via dei soliti blocchi geografici che potrebbero intervenire ed impedire la visione dell’evento al di fuori dei confini dei Paesi di origine. In ogni caso, tra le molte possibilità è possibile scegliere i siti dei paesi:

Paraguay con Sistema Nacional De Television; Svezia con Modern Times Group; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Slovacchia con Slovenská Televízia; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Serbia con Radio-televizija Srbije.

Inter Napoli streaming italiano

Anche nel caso delle sfide dell’Inter, che affronterà in questo caso il Napoli di Sarri, Premium e Sky sono davanti a tutti per la qualità e la ricchezza delle proposte per vedere questa sfida in streaming italiano. La prima opportunità per vedere Inter Napoli è rappresentata da Premium Play, fruibile su smartphone e tablet, equipaggiati con sistema operativo Android, ma anche con iOS per iPhone e iPad, PC. Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast.

Il limite è la disponibilità per soli abbonati, al pari di Sky Go che permette di fruire di tutta la programmazione Sky, anche al di là delle sfide di calcio. La stessa emittente di Murdoch ha sviluppato anche Now TV, che offre la possibilità di acquistare anche singoli pacchetti di breve durata e a costo contenuto e senza l’obbligo di sottoscrivere un contratto, senza la necessità di installare un’antenna parabolica e con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch.

Streaming Inter Napoli con le piattaforme dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Inter Napoli rientrano anche le piattaforme dei bookmaker. Anche in questo caso la visione di Fiorentina Inter in streaming non è garantita al cento per cento. E comunque è necessario iscriversi alla piattaforma prescelta, aprire un conto online e dimostrarsi attivi nelle puntate.

E in aggiunta alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide dei propri campionati ma solo di quelli esteri. Tuttavia vale la pena fare un tentativo che magari va a buon fine. Chi è abituato a fare pronostici e puntare sull'andamento e sugli esiti degli appuntamenti sportivi ne è consapevole da molto tempo.