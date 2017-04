Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 resoconto Primarie, Voto Transalpino, iter economico

Non sono solo tre candidati a sfidarsi per la conquista del principale schieramento a sostegno della maggioranza, ma tre idee sulle novità per le pensioni.

Sono stati e saranno giorni interessanti per le novità per le pensioni perché il principale schieramento politico a sostegno della maggioranza è caccia del suo leader mentre al discusso iter economico è stato dato il via libera. E poi basta guardare oltre confine per scoprire come si stia giocando una partita molto grande. Ma andiamo per gradi.

Prospettive per le novità per le pensioni con le primarie

Non sono solo tre candidati a sfidarsi per la conquista della segreteria del principale schieramento a sostegno della maggioranza. Ma sono tre diverse concezioni del Paese e di quale forma dovrebbero assumere le novità per le pensioni:

Andrea Orlando è disposto a riprendere la situazione in mano ma senza riscrivere tutto dall'inizio e dunque introducendo correzioni e miglioramenti graduali intensificando il rapporto con le forze sociali; Michele Emiliano è più drastico nelle prospettive sul cambiamento del sistema attuale, anche ascoltando i Comitati online sulle novità per le pensioni e contemplando l'applicazione di metodi come quota 100 e quota 41; Renzi riprende le posizioni sulle novità per le pensioni della prima Leopolda ovvero revisioni delle pensioni delle vedove, razionalizzazione degli assegni di invalidità, contrasto alle truffe, riscrittura delle regole sulle baby pensioni così da accumulare un budget per finanziare le novità per le pensioni.

Voto transalpino decisivo anche per le novità per le pensioni

C'è poi un altro appuntamento da seguire da vicino ed è quello del voto transalpino in cui a sfidarsi sono Emmanuel Macron e Marine Le Pen ovvero due visioni differenti della Comunità e in base a come andrà la contesta (ma il primo è favorito sul secondo) ci saranno ripercussioni anche sulle scelte nazionali sulle novità per le pensioni. Macron punta a una Comunità della difesa ma anche a un mercato unico dell'energia e dell'economia digitale. Intende inoltre varare un Buy european act perché le commesse pubbliche siano riservate a imprese che hanno almeno la metà della loro attività. Ben diverso è il progetto di Marine Le Pen: fuori dall'euro in caso di vittoria e se non dovesse farcela, subito un voto popolare per l'uscita dalla Comunità. E stiamo parlando, vale la pena ricordare, del secondo Paese più importante della Comunità.

Iter economico poco generoso con le novità per le pensioni

Quelli appena trascorsi sono stati anche gli anni dell'approvazione dell'iter economico da parte del parlamento. E la parte delle novità per le pensioni si è rivelata al di sotto delle aspettative. Pochi i passi in avanti rispetto a uno scenario bloccato e l'esecutivo non ha avuto il coraggio di andare al di là dell'allargamento degli strumento di sostegno al reddito di chi si trova in condizione di indigenza e della parziale revisione delle detrazione. Ben poco, insomma, rispetto alle speranze iniziali soprattutto alla luce del basso impatto stimato dall'introduzione del pacchetto delle novità per le pensioni già approvate. In ogni caso, la partita non è ancora chiusa e qualche correzione un po' a sorpresa potrebbe arrivare, come l'estensione dei beneficiari delle mini pensioni senza oneri nel contesto di quota 41.