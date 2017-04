Formula 1 streaming Russia e partite streaming Calcio Serie A venerdì, sabato e domenica 28-29-30 Maggio 2017

C'è il calcio con un mix di gare interessante spalmati in tre giorni tra il venerdì e la domenica, ma c'è anche il circus della Formula 1 2017 in Russia, anch'essa su tre giorni tra prove, qualifiche e Gran Premio. Anticipando subito come ci siano tante possibilità per vedere in streaming gli eventi sportivi, l'imperativo è chiaro: fare di tutto per continuare ad avere una Ferrari in grado di lottare per il mondiale per l'intero campionato: è leit motiv della scuderia di Maranello in vista del Gran Premio di Russia a Sochi, dove la Rossa arriva in testa alle classifiche piloti e costruttori ma, sia Sebastian Vettel che Kimi Raikkonen, sono ben consapevoli che questo week end non sarà una passeggiata per entrambi.

Streaming Serie A e Formula 1 con le emittenti non italiane

Comunque sia, una prima interessante possibilità per lo streaming della Formula 1 in Russia e delle partite della Serie A, qualunque sia l'orario, è quella con i siti delle emittenti fuori confine. Ma è tutto così semplice solo fino a un certo punto, considerando che non proprio tutte propongono le immagini anche per via dei soliti blocchi geografici che non permettono la proposizione dello streaming via web al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi

Repubblica Ceca con Ceská Televize, Serbia con Radio-televizija Srbije, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Slovacchia con Slovenská Televízia, Svezia con Modern Times Group, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Turchia con Turkish Radio and Television Corporation.

Streaming in italiano gratis Serie A e Formula 1

Per vedere in streaming italiano la Formula 1 ci sono le strade ufficiali. Tra le varie opportunità ne segnaliamo una per non abbonati ovvero Now TV di Sky, piattaforma web per lo streaming delle sfide del campionato italiano. Un fine settimana con le quattro ruote costa 9,99 euro, ma vale la pensa far presente come siano sempre proposte nuove promozioni. Diverso è invece il caso di Sky Go: l'app è scaricabile da tutti, ma il suo utilizzo è legato alla sottoscrizione di un contratto con l'emittente satellitare. Per la Serie A di calcio si aggiunge una terza opportunità: Premium Play di Mediaset, tuttavia è fruibile dai soli abbonati.

Dove vedere sui bookmaker

Nella lista delle opportunità per vedere in streaming Serie A e Formula 1 rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è scontato riuscire a vedere tutti gli eventi sportivi in calendario in questo spettacolare week end poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming delle sfide delle compagini dei propri campionati ma solo di quelle estere. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere in streaming Formula 1 e Serie A.