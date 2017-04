Formula 1 2017 streaming. Dove trovare i migliori siti web

Tanti siti web anche quest'anno per cercare di vedere in streaming prove e gare della stagione in corso della Formula 1.

C'è Sky che consente di vedere in streaming prove e gare della Formula 1 2017. Dalla sua ci sono tre possibilità. Le prime due sono riservate ai soli abbonati: si tratta dell'alta definizione e personalizzabile con il mosaico interattivo e dello streaming per smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go gratuitamente scaricabile. Poi c'è la piattaforma web Now TV, fruibile da tutti e senza l'obbligo di sottoscrivere alcun contratto di lunga durata. Attualmente è in vigore la promozione che permette la visione di un fine settimana a 9,99 euro. Ma non si tratta dell'unico sito web a disposizione degli utenti che cercano lo streaming della Formula 1 2017.

Siti web per streaming Formula 1 2017

Ci sono dunque più possibilità per lo streaming diprove e gare della Formula 1 2017. Basti pensare ai siti web delle emittenti fuori confine. Alcuni esempi sono

l'emittente Televicentro in Honduras, l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi in Grecia, l'emittente Hrvatska radiotelevizija in Croazia, l'emittente Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro, l'emittente Yleisradio Oy in Finlandia, l'emittente Georgia Public Broadcasting in Georgia, l'emittente RedTeleSistema in Ecuador, l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen in Germania.

Di sicuro interesse è il sito ufficiale formula1.com che oltre all'acquisto online dei biglietti, pubblica tutti i dettagli su circuiti, piloti e costruttori.

I siti dei bookmaker e vedere in streaming Formula 1 2017

Ci sono poi altri modi che possono essere provati tentati per vedere in streaming i Gran Premi della Formula 1 2017, come i siti dei bookmaker. Non è affatto scontato che siano visibili tutte le gare, non solo per la presenza di blocchi geografici. Sono infatti presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Tuttavia, proprio chi è solito tentate con le previsioni o è intenzionato a farlo, può tenere in considerazioni questo metodo aggiuntivo per lo streaming. Il servizio è compatibile anche da PC con sistema operativo Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.1, Windows 10, Mac con sistema operativo Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, iPhone e iPad equipaggiati e i vari smartphone e tablet basati sui sistemi operativi Windows 10 Mobile e Android.

Formula 1 2017: siti italiani per lo streaming

Ecco poi la Rai con lo streaming italiano attraverso l'app RaiPlay. Così come è accaduto lo scorso anno, il palinsesto non copre tutta la stagione, ma solo poche corse. Le prossime sono quelle con il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Quelle mancanti sono trasmesse in differita. Fra le tante app per smartphone e tablet equipaggiati con Android e Windows 10 Mobile, iPhone e iPad segnaliamo infine quella ufficiale Formula 1 timing e le altrettanto fornite Formula Sport - 2017 Calendar, Formula Sport Notizie e Race Calendar 2017.