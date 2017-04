Formula 1 Russia streaming gara e prove

Il Circo della Formula 1 sbarca in Europa e in Russia si rinnoverà il duello tra Ferrari e Mercedes. Fino a questo momento la Rossa ha piazzato ben due successi contro l'unica affermazione tedesca

Come vedere il Gran Premio di Formula 1 in Russia, gara e prove, in streaming

Dopo le tappe australiana, cinese e in Bahrain il circo della Formula 1 sbarca nella Vecchia Europa per il Gran Premio di Formula 1 in Russia. Il quarto appuntamento del mondiale non proporrà un canovaccio molto diverso da quello che i tifosi hanno precedenti. La sfida Ferrari-Mercedes, che quest’anno può restituire interesse dopo il dominio incontrastato della scuderia tedesca degli ultimi anni, si riproporrà anche in Russia.

Con la Red Bull pronta ad intromettersi e a recitare il ruolo di terzo incomodo. Per il momento la Rossa di Maranello ha vinto due Gran Premi sui tre disputati con Vettel che guida la classifica piloti con appena sette punti di margine su Lewis Hamilton. Terzo l’altro pilota della casa a tre stelle seguito da Raikkonen che fino a questo momento ha deluso le aspettative della vigilia.

A maggior ragione dopo aver verificato la competitività della macchina con il Cavallino Rampante che con Vettel ha dimostrato di aver annullato se non tutto, almeno una buona parte del gap con la vettura tedesca. Insomma, in Russia ci sarà da divertirsi e i tifosi non vedono l’ora di ascoltare il rombo dei motori delle Formula 1. In tanti sceglieranno lo streaming per vedere gara e prove.

Streaming con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Russia ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa.

Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione. Se non vi scoraggia questa possibilità allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Yleisradio Oy in Finlandia; China Central Television in Cina; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania. RedTeleSistema in Ecuador; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Radio Cadena Nacional in Colombia; Österreichischer Rundfunk in Austria; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro.

Streaming gratis Russia Formula 1 2017

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis anche del Gran Premio in Russia di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma appena la metà. Il real time, per il Gran Premio in cui è previsto, sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente sui propri dispositivi mobili anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Dove vedere sui siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere il Gran Premio in Russia della Formula 1 2017. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non mandano tutti gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di scommettere con una certa frequenza.

Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un’occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.