Formula 1 Russia streaming

Come vedere il Gran Premio di Formula 1 in Russia in streaming

Sta per scattare di nuovo il semaforo verde, per la gioia e per i bolidi della Formula 1 sarà di nuovo tempo di Gran Premio. Questa volta, per la quarta gara del Mondiale, si farà tappa per la prima volta in Europa, più precisamente in Russia, dove si rinnoverà il duello tra Ferrari e Mercedes con la Red Bull pronta a dire la sua.

C’è molta attesa tra gli uomini in rosso e tra i tanti tifosi del Cavallino Rampante sparsi in ogni angolo del mondo per capire se la ritrovata competitività della Ferrari dopo un periodo di appannamento piuttosto lungo, sia stato un fuoco di paglia oppure ci si può aspettare una stagione all’insegna del divertimento e dell’equilibrio. Di certo oggi il punteggio è di due gare a uno per la Ferrari, cosa che, alla vigilia, nessuno probabilmente si sarebbe aspettato. Nemmeno il sostenitore più ottimista, alla vigilia, poteva aspettarsi una partenza del genere. Vediamo quali soluzioni offre lo streaming per vedere questo interessantissimo Gran Premio.

Streaming Formula 1 in Russia con le emittenti non italiane

Chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Russia ed è indeciso viste le varie opportunità offerte da questa modalità potrà provare con i siti delle emittenti non italiane. Una alternativa che riscuote ampio apprezzamento soprattutto dalle fasce più giovani che non hanno problemi a ricercare sul web questi siti.

Una soluzione che potrebbe accontentarvi anche se è garantita al cento per cento la visione dell’evento prescelto. Questo anche a causa di blocchi geografici che potrebbero intervenire impedendo di fatto la visione delle immagini al d fuori dei confini dei paesi di origine. Un rischio dovuto anche alla mancanza di una pronunciamento chiaro ed inequivocabile dei tribunali europei sulla regolarità di queste operazioni. Comunque, al di là di queste informazioni un tentativo lo si può fare per esempio con:

Georgia Public Broadcasting in Georgia; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; RedTeleSistema in Ecuador; Yleisradio Oy in Finlandia; Österreichischer Rundfunk in Austria; China Central Television in Cina; Radio Cadena Nacional in Colombia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro.

Streaming gratis Russia Formula 1 2017

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis anche del Gran Premio di Russia di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi, ma la metà. Il real time, per i Gran Premio in cui è previsto, sarà proposto sia sull’emittente che sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

Inoltre si può scaricare ed installare gratuitamente sui propri dispositivi mobili anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Gran Premio di Formula 1 in Russia siti dei bookmaker

E una delle novità che sta riscuotendo un buon successo riguarda anche dove vedere il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Russia. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker che non sempre mandano gli eventi e spesso richiedono registrazione e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di scommettere con una certa frequenza.

Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un’occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.