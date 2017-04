Formula 1 Russia streaming. Dove vedere

Tutti zitti ad ascoltare il rumore assordante ma così musicale dei bolidi a quattro ruote. La Formula 1 sbarca per la prima volta in Europa quest'anno riproponendo lo stesso tema: Ferrari o Mercedes?

Appassionati di motori e tifosi della Rossa pronti a salire in cattedra per godersi il quarto appuntamento del mondiale di Formula 1 2017 che per la prima volta farà tappa in Europa con il Gran Premio di Russia. Saranno loro i veri protagonisti di questo week end, tra la proverbiale emozione che caratterizza ogni vigilia carica di tensione, di uno sport che gioca con i sentimenti e con la velocità.

E verrebbe da dire anche con la musica dato che il rombo dei potentissimi motori viene spesso scambiata come una soave melodia da coloro che non riescono a stare nemmeno un minuto senza ascoltare la sinfonia. I primi a mettersi in religioso silenzio prima della partenza e gli ultimi ad abbandonare la propria postazione dopo la bandiera a scacchi.

Assetti che cambiano, scelta delle gomme, alettoni che vengono regolati in maniera diversa, rappresentano quei dettagli che, guai a trascurarli, possono incidere sulla vittoria finale. Il mondo della Formula 1 ha le sue regole e gli appassionati sono ligi ai propri doveri di tifosi. In queste ore, molto probabilmente, staranno decidendo dove vedere il quarto Gran Premio della stagione in streaming. Appuntamento in Russia. Appuntamento con la velocità.

Streaming emittenti che operano fuori dai confini nazionali

Chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio di Formula 1 in Russia ed è indeciso su quale strada seguire viste le tante opportunità che questa modalità offre, potrà avvalersi, dopo un’attenta ricerca sul web, dei siti delle emittenti che operano al di fuori dai confini nazionali.

Bisogna considerare che i blocchi geografici potrebbero impedire la visione di alcuni eventi al di fuori dei confini dei paesi di origine. Questo anche a causa del mancato pronunciamento dei tribunali europei che non si sono espressi in maniera chiara ed omogenea sulla liceità di questa iniziativa. Comunque alcuni siti che potrebbero mandare le immagini del Gran Premio di Russia di Formula 1 sono:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania Georgia Public Broadcasting in Georgia Hrvatska radiotelevizija in Croazia RedTeleSistema in Ecuador Yleisradio Oy in Finlandia Radio Cadena Nacional in Colombia Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro. China Central Television in Cina Österreichischer Rundfunk in Austria Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina

Streaming gratis Formula 1 Russia

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis del Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Russia non pochi sceglieranno l’alternativa offerta dalla Rai che però, attenzione, non manderà sempre live le immagini dei Gran Premi, ma soltanto la metà.

Quando sarà previsto il real time sarà l’utente potrà scegliere anche di vedere le immagini sia in maniera tradizionale comodamente seduto in salotto sul proprio divano, oppure sul sito ufficiale dell’emittente di Stato che ha anche creato una App scaricabile gratis con la possibilità di avere sempre a disposizione le informazioni che riguardano la stagione di Formula 1. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che le immagini verranno trasmesse in differita con uno slittamento di tre ore dallo start.

Gran Premio di Russia sui siti dei bookmaker

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi.

Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di Formula 1 in Russia. Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto.

Soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, sono quelle offerte dall'Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.