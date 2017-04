Genoa Chievo streaming

Il Genoa non può più scherzare. Il margine sulle squadre che lottano per la salvezza si è ridotto a tal punto da non far dormire più sogni tranquilli. Contro il Chievo bisogna vincere a tutti i costi

Come vedere Genoa Chievo in streaming

Il Genoa dovrà fare risultato a tutti i costi con il Chievo. Sono finiti, e ormai da tempo, le vacche grasse e adesso per i rossoblù c’è da pedalare davvero. La classifica parla chiaro. Anche i risultati di Empoli e Crotone. I sei punti dai calabresi, fino ad oggi l’ultima delle tre squadre che sarebbero condannate alla retrocessione, non possono più essere considerati un bottino di sicurezza.

Il Chievo non avrà particolari obiettivi da rincorrere e forse per il Genoa questo potrebbe essere un piccolo vantaggio. Ma il Grifone ha mostrato crepe molto preoccupanti e il doppio avvicendamento in panchina tra Juric e Mandorlini, con il croato tornato in sella dopo la parentesi negativa del tecnico ravennate, non ha affatto giovato alla causa rossoblù. Sfida, che si potrà vedere anche in streaming, incerta ed equilibrata quella di Marassi.

Genoa Chievo Rigoni torna a disposizione

Rigoni torna a disposizione di Juric che ha già deciso si schierarlo fin dal primo minuto. I dubbi del tecnico croato riguardano la difesa visto che Gentiletti sta sentendo il fiato sul collo di Biraschi che potrebbe rivoltare come un calzino le gerarchie attuali.

Ntcham invece è favorito sulla concorrenza di Cataldi e Hiljemark per una maglia da titolare a centrocampo. In attacco sembra scontato il tandem Palladino-Simeone.

Genoa Chievo out Cacciatore, Meggiorini, Rigoni e Sardo

La buona notizia per Maran è che l’infermeria gialloblù si sta piano piano svuotando: Seculin e Gamberini sono tornati a disposizione del tecnico come anche Gobbi che dovrebbe farcela a recuperare in tempo per la sfida al Grifone. Out Cacciatore, Meggiorini, Rigoni e Sardo. Anche Hetemaj non dovrebbe essere presente nel novero dei titolari. Sulla trequarti Birsa farà da supporto a Pellissier e Inglese.

Vedere Genoa Chievo in streaming

Chi non ha deciso ancora come vedere Genoa Torino in streaming può contare su una vasta gamma di opportunità tra le quali scegliere la migliore per le proprie esigenze. Per esempio si potrebbe optare per l’alternativa di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno si sono accaparrate in esclusiva i diritti per mandare le immagini del campionato di Serie A e offrono gratuitamente, in esclusiva per gli abbonati però, i servizi di streaming sulle rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play.

Ma per vedere Genoa Chievo si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola sfida anche a chi non è abbonato a Sky, mantenendo inalterata la qualità dell’emittente satellitare. Oppure c’è la possibilità di usufruire gratuitamente per quattordici giorni della piattaforma streaming. Un’altra alternativa consiste nel ricercare con pazienza e scrupolo, nel vasto mare costituito dai portali del web, i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali.

Non sempre sarà possibile ricevere le immagini dell’evento prescelto, sia a causa dei possibili blocchi geografici che consentono di vedere le immagini solo nel paese di trasmissione e sia perché sulla liceità di questa operazione non è stata fatta ancora chiarezza. I tribunali europei, infatti, non si sono espressi ancora in maniera univoca. Qualche esempio su come vedere la partita Genoa Chievo? Si potrebbe provare con Honduras Televicentro, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Colombia Radio Cadena Nacional, Finlandia Yleisradio Oy, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Georgia Public Broadcasting, Birmania Myanmar, National TV Cina China Central Television Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Croazia Hrvatska radiotelevizija.

Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che presentano alcuni limiti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma, la necessità di aprire un conto online ed essere attivi con le scommesse.